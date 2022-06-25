Thanh Hóa: 3 học sinh rủ nhau đi tắm biển bị sóng cuốn dẫn đến 1 người tử vong

Xã hội 25/06/2022 11:04

Rủ nhau đi tắm biển, 2 nam sinh ở Thanh Hóa xuống biển tắm thì bị sóng cuốn ra xa bờ khiến 1 người tử vong thương tâm, còn 1 nam sinh khác mất tích.

Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, sáng ngày 25-6, tin từ UBND phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn đuối nước khiến 1 học sinh chết đuối và một người khác đang mất tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 24-6, 3 học sinh độ tuổi từ 12 đến 14 tuổi (ngụ phố Hồng Kỳ, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn) cùng nhau ra bãi biển giáp ranh giữa phường Hải An và Hải Ninh để chơi.

Thanh Hóa: 3 học sinh rủ nhau đi tắm biển bị sóng cuốn dẫn đến 1 người tử vong - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: báo Người Lao Động

Sau đó, 2 học sinh là N.T.M. (SN 2009) và P.S.N. (SN 2007) xuống biển thuộc địa phận phường Hải An để tắm. Khi đang tắm cả 2 bị sóng cuốn ra xa bờ rồi mất tích.

Dẫn theo nguồn tin từ Infonet/VietNamNet, lúc này nam sinh trên bờ thấy vậy hô hoán người dân địa phương ứng cứu nhưng khi cứu được 1 nam sinh lên bờ đã tử vong trước đó.

Sau khi nhận được tin báo chính quyền địa phương đã huy động người và phương tiện dùng lưới, câu rà, câu vương để tìm kiếm nạn nhân còn lại mất tích.

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