Đoạn clip ghi lại cảnh chồng 'điên cuồng' lái xe ô tô tông thẳng vào công ty vợ khiến nhiều người thương vong

Xã hội 24/06/2022 14:32

Nghi ngờ vợ mình có tình mới, nghi phạm Nguyễn Văn Thanh đã sử dụng ô tô con đã đâm thẳng vào cổng của Công ty TNHH Phúc Thuận có địa chỉ ở xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng khiến 1 người bị chết và nhiều người bị thương.

Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, sáng 24-6, lãnh đạo Công an TP.Hải Phòng cho biết Công an huyện Tiên Lãng đang khẩn trương kết hợp cùng các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ vụ việc Phạm Văn Thanh (SN 1977, trú tại xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng) cố ý điều khiển xe ôtô tông gây thương tích cho người khác tại công Công ty TNHH Phúc Thuận, địa chỉ thôn Nhân Vực, xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng, vào tối 23-6.

Đoạn clip ghi lại cảnh chồng 'điên cuồng' lái xe ô tô tông thẳng vào công ty vợ khiến nhiều người thương vong - Ảnh 1
Nguyễn Văn Thanh bị bắt giữ tại hiện trường - Ảnh: báo Người Lao Động

Theo thông tin ban đầu, do buồn chán, bức xúc vì nghi ngờ vợ là P.T.S. (SN 1978) có quan hệ ngoài luồng, trưa ngày 23-6, Thanh uống rượu tại quán thịt chó Xuân Bát ở Khu 2 thị trấn Tiên Lãng rồi buổi chiều lại tiếp tục đi uống bia đến khoảng gần 19 giờ thì ra về.

Trên đường về nhà, Thanh lái xe ôtô nhãn hiệu Vios mang BKS 15A.296.77 đi thẳng tới công ty TNHH Phúc Thuận (địa chỉ thôn Nhân Vực, Đoàn Lập, Tiên Lãng) đón vợ đang làm công nhân tại đây để về nhà nói chuyện. Khi Thanh điều khiển xe vào trong công ty thì bị bảo vệ nhắc nhở. Giữa người đàn ông này và bảo vệ công ty sau đó đã xảy ra cãi vã.

Đoạn clip ghi lại cảnh chồng 'điên cuồng' lái xe ô tô tông thẳng vào công ty vợ khiến nhiều người thương vong - Ảnh 2
Phân đoạn Thanh dùng ô tô húc bay cửa bảo vệ - Ảnh: báo Dân Việt

Sau khi lùi xe lại 1 đoạn, Thanh quay đầu xe lại hướng về phía cổng Công ty TNHH Phúc Thuận đạp mạnh ga cho xe tăng tốc rồi lao thẳng vào cổng công ty. Vào thời điểm trên, nhiều công nhân tan ca đang đứng phía trong cổng nhìn ra. Cú tông mạnh của Thanh khiến chiếc cổng bị biến dạng, đẩy lùi, đổ về phía trong và xe ôtô do Thanh điều khiển tiếp tục tông vào một số công nhân.

Chưa chịu dừng lại, Thanh lùi xe lại rồi tiếp tục lái xe chạy thẳng vào phía cuối sân tông vào đống hàng hóa. Do xe chết máy, Thanh xuống xe ra ngoài và đã xảy ra xô xát với một số người tại đây. Sau đó, chiếc ôtô do Thanh điều khiển bất ngờ bốc cháy cùng một số hàng hóa…

Nhận được tin báo, Công an huyện Tiên Lãng khẩn trương có mặt tại hiện trường kết hợp cùng các lực lượng chức năng dập lửa kịp thời, đồng thời tiến hành khống chế, bắt giữ Phạm Văn Thanh.

Đoạn clip ghi lại cảnh chồng 'điên cuồng' lái xe ô tô tông thẳng vào công ty vợ khiến nhiều người thương vong - Ảnh 3
Chiếc xe được nghi phạm sử dụng để gây ra vụ việc trên - Ảnh: báo Người Lao Động

Dẫn theo nguồn từ báo Dân Việt, cũng theo một clip mà người dân ghi lại được trước cổng Công ty TNHH Phúc Thuận, thì một chiếc ô tô màu xám đã đâm thẳng vào cổng Công ty TNHH Phúc Thuận, lúc đó trước cổng Công ty Phúc Thuận có rất đông người. Chiếc ô tô này đâm bay chiếc cổng của Công ty TNHH Phúc Thuận, khiến nhiều người bị thương và 1 người tử vong ngay sau đó vì vết thương quá nặng dù đã được đưa đi cấp cứu. 

Hiện công an huyện Tiên Lãng đang điều tra vụ việc.

Nguồn video: báo Dân Việt 

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