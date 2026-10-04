Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 04/10/2026 03:30

3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu luôn cố gắng tìm kiếm những cơ hội kiếm tiền mới nên tài chính được đảm bảo. Bạn có thể sử dụng số tiền kiếm được để chi trả chi những nhu cầu thiết yếu nhưng cùng đừng quên có một khoản tiết kiệm nho nhỏ phòng khi xảy ra vấn đề cần dùng đến. 

Khi yêu ai, con giáp may mắn này sẽ yêu hết mình, nhưng không phải vì thế mà bạn để bản thân mình mất đi lý trí. Chính bởi vì có quan điểm như vậy nên khi thất bại trong một cuộc tình, bạn sẽ có cách giải quyết rất quyết đoán, rất nhanh chóng. Trong thời gian tới, bạn sẽ bước ra khỏi cái bóng của mối tình cũ rất nhanh để tiếp tục đi tìm những người khác phù hợp với mình.

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ bước vào cục diện Tam Hợp nên sự nghiệp và tài vận sẽ khởi sắc. Nhờ đó, Bạn làm gì cũng thuận lợi, sự nghiệp và tài vận đều tăng lên mạnh mẽ. Ngoài ra, bạn sẽ tìm kiếm được các cơ hội kinh doanh, mang lại nguồn thu nhập lớn. Người làm công ăn lương cũng có sự phát triển tốt trong công việc. 

Đặc biệt, đây là thời kỳ nhân duyên may mắn của con giáp này. Người độc thân hay là có đôi đều có cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Người có đôi có cặp sẽ có nhiều thời gian dành cho nhau để chia sẻ, thấu hiểu đối phương nhiều hơn.

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ sẽ gặp được quý nhân, sẽ được đưa đường dẫn lối giúp con đường sự nghiệp thăng hoa trong thời gian ngắn. Đối với những người làm công ăn lương, bạn có khả năng được thăng quan tiến chức, nếu không thì sự nghiệp cũng có chuyển biến tích cực. Do đó, bạn sẽ có được tương lai rực rỡ vì mọi nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng.

Vận trình tình cảm dâng trào cảm xúc. Sau những cãi vã và bất đồng thì các cặp đôi lại càng thêm thấu hiểu, sẻ chia. Cuộc sống ngọt ngào và lãng mạn này vẫn luôn là ước mong lâu nay của người tuổi Thân. Người độc thân sẽ sớm tìm được "người trong mộng" trong khoảng thời gian tới.

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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