Liên quan đến vụ mẹ ôm con 4 tuổi nhảy cầu Cửa Việt, mới đây lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của cháu bé xấu số.

Theo nguồn tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, sáng ngày 24-6, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh Quảng Trị vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm một phụ nữ nghi ôm theo con nhỏ nhảy cầu, mất tích tại khu vực gần cầu Cửa Việt. Đến 9 giờ 10 phút cùng ngày, lực lượng CNCH đã tìm thấy thi thể của cháu bé, đồng thời triển khai tìm kiếm mẹ của bé là chị L.Đ.T.C.N (25 tuổi, ở xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ) đang mất tích.

Thi thể của cháu bé được lực lượng chức năng tìm thấy - Ảnh: báo Pháp Luật TP.HCM

Hiện thi thể cháu bé đã được người nhà xác nhận và đưa về lo mai táng. Theo lực lượng cứu hộ, thi thể cháu bé 4 tuổi được phát hiện cách cầu Cửa Việt khoảng 70m, nằm về phía Nam sông Thạch Hãn.

Dẫn theo nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ, trước đó, trưa 23-6, cơ quan chức năng nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện chiếc xe máy BKS 74-G1 - 04583 cùng giấy tờ tùy thân mang tên L.Đ.T.C.N. (25 tuổi, trú tại xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) bỏ lại trên cầu Cửa Việt (huyện Gio Linh).

Khu vực nơi 2 mẹ con nhảy cầu - Ảnh: báo Tuổi Trẻ

Người dân cho biết trước đó thấy cô gái ôm con đứng trên cầu. Nhưng khoảng 10 phút sau quay lại thì không thấy cô gái đâu nữa.

Nhận tin báo, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt đã huy động cán bộ, chiến sĩ, cùng phương tiện canô và tàu của dân phối hợp cảnh sát PCCC, cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức tìm kiếm.

Được biết, người mẹ có chuyện buồn về tình cảm.

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