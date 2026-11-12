Nha Trang: Đá trên núi Chụt sạt lở bất ngờ rơi trúng người đi xe máy

Xã hội 12/11/2026 10:35

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất tại khu vực núi Chụt, phường Nha Trang. Bộ đội Biên phòng đã phối hợp phân luồng, hỗ trợ xử lý đất đá.

Theo thông tin báo Dân Việt, sáng 12/11, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, khu vực núi Chụt, đoạn đường lên dốc Bảo Đại, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra sạt lở đất đá.

Theo ghi nhận, một người điều khiển xe máy di chuyển qua đoạn đường trên đã bị đất đá rơi. Rất may vụ việc không gây hậu quả nghiêm trọng về người.

Nha Trang: Đá trên núi Chụt sạt lở bất ngờ rơi trúng người đi xe máy - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo Dân Việt. 

Theo thông tin báo Tiền Phong, ngay sau khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang (Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa) đã khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời hướng dẫn người dân di chuyển an toàn qua khu vực sạt lở.

Trước đó, Đồn Biên phòng Ninh Hải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa) đã phối hợp chính quyền cùng người dân địa phương tổ chức cứu hộ thành công tàu cá bị sóng lớn đánh chìm khi đang neo đậu tại khu vực bờ kè Hòn Khói.

Nha Trang: Đá trên núi Chụt sạt lở bất ngờ rơi trúng người đi xe máy - Ảnh 2
Các lực lượng hỗ trợ phân luồng giao thông sau khi đất đá sạt lở ở Nha Trang. Ảnh: Báo Dân Việt. 

Theo đó, vào khoảng 4 giờ sáng 10/11, trên địa bàn phường Đông Ninh Hòa xảy ra mưa lớn, gió mạnh đi kèm cùng sóng biển đánh mạnh. Tại thời điểm, tàu cá mang số hiệu KH 10741 TS, do ông Nguyễn Văn Tú, trú tại tổ dân phố Hòn Khói (phường Đông Ninh Hòa) làm chủ, đang neo đậu tại khu vực bờ kè Hòn Khói bất ngờ bị sóng lớn đánh đứt dây neo và bị chìm xuống biển. Ngay sau đó các lực lượng đưa phương tiện vào bờ an toàn.

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