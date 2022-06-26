Thương tâm nữ công nhân vào Bình Dương làm việc, gặp tai nạn giao thông tử vong tại chỗ

Xã hội 26/06/2022 16:02

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, nữ công nhân đã được người dân xung quanh khu vực đó đưa đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên đã không thể qua khỏi.

Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, trưa ngày 26-6, công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường và đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm một cô gái tử vong.

Theo đó, khoảng 10 giờ trưa cùng ngày, hai cô gái chở nhau bằng xe máy chạy trên đường ĐT 743 hướng từ Quốc lộ 1K đi ngã tư 550. Khi qua khỏi ngã ba Cây Điệp được 300m (thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An) thì va chạm với xe tải chạy cùng chiều bên trái.

Va chạm làm hai cô gái ngã xuống đường, trong đó người ngồi trước bị trầy xước nhẹ, người ngồi sau bị thương nặng, mặc dù nhanh chóng được chuyển vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Thương tâm nữ công nhân vào Bình Dương làm việc, gặp tai nạn giao thông tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: báo Người Lao Động

Dẫn theo nguồn tin từ báo Thanh Niên cho biết thêm, tại hiện trường, chiếc xe tải bị trầy xước một mép bên phải và cách hiện trường hơn 20m, chiếc xe máy không bị hư hỏng nhiều, đồ dùng cá nhân của nạn nhân rơi vương vãi.

Thương tâm nữ công nhân vào Bình Dương làm việc, gặp tai nạn giao thông tử vong tại chỗ - Ảnh 2
Chiếc xe tải trong vụ việc trên - Ảnh: báo Thanh Niên 

Danh tính cô gái xấu số được xác định là chị T.T.N.M. (25 tuổi, quê Kiên Giang). Người nhà nạn nhân cho biết chị M. làm công nhân tại một xưởng gỗ ở Đồng Nai, sáng nay cả nhà rủ nhau qua Bình Dương thăm chú ruột thì xảy ra vụ tai nạn làm chị M. tử vong. Theo người nhà, chồng và con nhỏ của chị M. đã về Phú Quốc (Kiên Giang) trước, chị M. định làm hết tháng cũng sẽ về quê cùng gia đình.

 

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Mới đây vào sáng sớm ngày 26-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đang điều tra vụ một nam sinh viên năm cuối tử vong trên đường Phạm Văn Đồng, TP.HCM.

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