Trong lúc nóng giận, vợ ném cây kéo về phía người chồng nhưng không may đã trúng vào cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 29-6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh thực hiện giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bà Nguyễn Thị Nhung (SN 1974, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP HCM) do có hành vi ném kéo khiến chồng tử vong.

Cây kéo khiến nạn nhân tử vong tại chỗ - Ảnh: báo Người Lao Động

Theo thông tin ban đầu, tối 26-6, ông N.P.T. (chồng bà Nhung) đi nhậu về làm bể một số vật dụng thủy tinh rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, bà Nhung nhắc chồng dọn dẹp các mảnh thủy tinh vỡ trong nhà thì hai người xảy ra cự cãi.

Dẫn theo nguồn tin từ báo Thanh Niên cho biết thêm, trong lúc nóng giận, bà Nhung cầm cây kéo ném về phía chồng. Cây kéo không may trúng cổ ông T. làm nạn nhân ngã gục, tử vong tại chỗ. Sau khi sự việc xảy ra, bà Nhung đến Công an đầu thú, khai nhận hành vi của mình.

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