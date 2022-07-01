Vụ nam thanh niên bị bắn chết tại Đồng Nai: Nghi phạm đã ra đầu thú tại lực lượng chức năng

Xã hội 01/07/2022 09:21

Liên quan đến vụ nam thanh niên bị bắn chết tại Đồng Nai chỉ vì tiếng nẹt pô xe máy, mới đây lực lượng chức năng cho biết nghi phạm 18 tuổi đã ra đầu thú.

Theo nguồn tin từ Zing News, vào ngày 30/6, Công an Đồng Nai tạm giữ Dương Thanh Sang (sinh tháng 2/2004, địa chỉ tại tổ 4c, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi Giết người.

Vụ nam thanh niên bị bắn chết tại Đồng Nai: Nghi phạm đã ra đầu thú tại lực lượng chức năng - Ảnh 1

Dương Thanh Sang - nghi phạm bắn chết người tại trung tâm TP Biên Hòa - vừa bị bắt giữ - Ảnh: Zing News

Dương Thanh Sang được cho là đã bắn chết P.L.T.S. (17 tuổi) vào rạng sáng 27/6, phía trước cổng chợ Tân Phong, TP Biên Hòa.

Trước đó, chỉ trong 2 ngày, Công an Đồng Nai đã thực hiện bắt khẩn cấp 10 đối tượng liên quan gồm Trương Khắc Kiệt, Châu Tuấn Kiệt, Nguyễn Hữu Tịnh, Hồ Thanh Hoàng, Đinh Hữu Nguyên, Đinh Thế Thượng Nguyên, Vi Minh Nhân, Lý Châu Gia Minh, Nguyễn Sỹ Quốc Anh và Phan Hoàng Kỳ; trong đó Châu Tuấn Kiệt là nghi phạm cầm đầu vụ án.

Dẫn theo nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ, theo điều tra ban đầu, khoảng 1h15 sáng 27-6, nhóm thanh thiếu niên khoảng 18 người do Châu Tuấn Kiệt cầm đầu mang theo 2 khẩu súng hoa cải và nhiều hung khí đến khu vực xóm Ruộng, phường Quang Vinh tìm nhóm của Nguyễn Hữu Tịnh (khoảng 10 người, gồm Phan Lê Thanh Sang) để giải quyết mâu thuẫn.

Vụ nam thanh niên bị bắn chết tại Đồng Nai: Nghi phạm đã ra đầu thú tại lực lượng chức năng - Ảnh 2

10 nghi phạm bị bắt khẩn cấp trước đó để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng - Ảnh: báo Tuổi Trẻ

Sau đó, nhóm của Tịnh mang theo 1 khẩu súng bắn đạn chì cùng nhiều hung khí hẹn nhóm đối phương ra khu vực công viên Biên Hùng để nói chuyện. Tại đây, 2 nhóm lao vào hỗn chiến, nhóm của Tịnh thất thế nên bỏ chạy.

Khi đến đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn thuộc phường Tân Tiến, TP Biên Hòa), nhóm của Kiệt dùng súng bắn một phát khiến Phan Lê Thanh Sang đổ gục xuống đường và tử vong sau đó.

Hiện vẫn còn những đối tượng đang lẩn trốn. Cơ quan điều tra kêu gọi những người còn lại liên quan vụ án nhanh chóng ra trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

 

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