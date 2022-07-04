Theo nguồn tin từ báo Tiền Phong, mới đây liên quan đến việc anh T.V.D. (thôn 18, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) bị bà L.T.T. (bà ngoại con trai anh) tố nhiều lần bạo hành con trai là cháu T.V.A. (9 tuổi), trao đổi với phóng viên sáng 4/7, anh D. thừa nhận nhiều lần đánh con.

“Sự việc xảy ra như thế nào, tôi sẽ khai như thế. Tôi có đánh con vì nhiều lần con không nghe lời, còn bà nội mới đánh gần đây. Tôi chỉ dùng roi tre đánh chứ không dùng đinh như người ta nói”, anh D. kể.

Anh D. cho biết, đang cùng mẹ ruột ra Công an huyện Cư Kuin làm việc liên quan đến phản ánh trên.

Lý giải khuôn mặt cháu A. bị sưng lên, anh D. nói không đánh vào mặt con, còn vì sao sưng thì không rõ. Anh D. nói cháu A. hay tè dầm nên nghi ngờ sức khỏe con có vấn đề. Anh còn định thứ 2 hoặc thứ 3 đưa con đi khám. Tuy nhiên, anh chưa kịp làm điều đó thì đã xuất hiện những thông tin liên quan đến vụ việc trên.

Anh D. nói thêm, từ khi cháu A. về ở với anh và bà nội,cuộc sống của 2 cha con vẫn diễn ra bình thường. Anh làm nghề xây dựng nên đi từ sáng đến chiều mới về. Ở nhà, cháu A. không nghe lời bà, lười học, hay nói dối, trèo lên mái nhà điện mặt trời rất nguy hiểm. Anh nói nhiều lần không nghe nên mới dùng biện pháp mạnh với con. Anh D. cũng thừa nhận đang bế tắc trong việc tìm phương pháp tốt để dạy con khi bản thân không có nhiều thời gian bên cạnh.

Trước đó, dẫn theo nguồn tin từ báo Người Lao Động. Vào tháng 4/2022, cô giáo chủ nhiệm gửi hình ảnh chụp lại các vết bầm trên người cháu A. gửi cho chị D.T.H. - mẹ của cháu A. Khi gia đình ngoại hỏi chuyện bà nội nói răn dạy. Bên cạnh đó, cô giáo cũng báo vụ việc cho công an viên thôn nhưng người này là con rể bà nội cháu nên không được giải quyết.

Những vết thương trên người cháu A. do phía bên ngoại chụp lại - Ảnh: báo Tiền Phong

"Lúc đó, cháu bị bà nội dùng búa đinh đập vào đầu các ngón tay gây thương tích chỉ vì cháu lấy 1 gói mì tôm ăn nhưng công an viên không giải quyết" - chị H. nói.

Cũng theo chị H, thời gian sau, bà nội không cho cháu về ngoại nên gia đình cũng không biết tình hình thế nào. Đến sáng 2-7, bà ngoại đi ngang qua thì cháu chạy ra gọi bà báo vụ việc bị đánh.

Khi cởi đồ ra, trên người cháu chằng chịt vất thương. Cháu kể rằng ngoài dùng cây đánh đập, cháu còn bị cha ném gạch vào mặt nhưng đỡ được, dùng bay xây dựng ném thẳng vào đùi của cháu.

"Tôi đề nghị cơ quan công an phải xử lý bà nội và cha cháu chứ không thể bao che, dung túng cho hành vi tàn ác vậy. Ngoài thương tích về thể xác, còn làm ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của cháu" - chị H. nhấn mạnh.

Chiều cùng ngày, một lãnh đạo Công an xã Ea Ning cho biết đã tiếp nhận thông tin về việc cháu A. bị đánh đập. "Chúng tôi đang tiến hành mời cháu và những người có liên quan lên làm việc. Khi có kết quả xác minh, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ cho báo chí"- vị này nói.

Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra và làm rõ.