Vụ cháu bé 9 tuổi nghi bị bà nội và bố đánh đập dã man: Người bố chính thức lên tiếng

Xã hội 04/07/2022 11:22

Liên quan đến vụ bé trai 9 tuổi nghi bị bà nội và bố ruột đánh đập dã man ở Đắk Lắk, mới đây nhất người bố đã tiếp tục lên tiếng nhằm làm rõ vụ việc.

Theo nguồn tin từ báo Tiền Phong, mới đây liên quan đến việc anh T.V.D. (thôn 18, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) bị bà L.T.T. (bà ngoại con trai anh) tố nhiều lần bạo hành con trai là cháu T.V.A. (9 tuổi), trao đổi với phóng viên sáng 4/7, anh D. thừa nhận nhiều lần đánh con.

Vụ cháu bé 9 tuổi nghi bị bà nội và bố đánh đập dã man: Người bố chính thức lên tiếng - Ảnh 1

Vụ cháu bé 9 tuổi nghi bị bà nội và bố đánh đập dã man: Người bố chính thức lên tiếng - Ảnh 2
 Vết thương chằng chịt trên người cháu bé - Ảnh: báo Người Lao Động

Anh D. cho biết, đang cùng mẹ ruột ra Công an huyện Cư Kuin làm việc liên quan đến phản ánh trên.

“Sự việc xảy ra như thế nào, tôi sẽ khai như thế. Tôi có đánh con vì nhiều lần con không nghe lời, còn bà nội mới đánh gần đây. Tôi chỉ dùng roi tre đánh chứ không dùng đinh như người ta nói”, anh D. kể.

Lý giải khuôn mặt cháu A. bị sưng lên, anh D. nói không đánh vào mặt con, còn vì sao sưng thì không rõ. Anh D. nói cháu A. hay tè dầm nên nghi ngờ sức khỏe con có vấn đề. Anh còn định thứ 2 hoặc thứ 3 đưa con đi khám. Tuy nhiên, anh chưa kịp làm điều đó thì đã xuất hiện những thông tin liên quan đến vụ việc trên. 

Anh D. nói thêm, từ khi cháu A. về ở với anh và bà nội,cuộc sống của 2 cha con vẫn diễn ra bình thường. Anh làm nghề xây dựng nên đi từ sáng đến chiều mới về. Ở nhà, cháu A. không nghe lời bà, lười học, hay nói dối, trèo lên mái nhà điện mặt trời rất nguy hiểm. Anh nói nhiều lần không nghe nên mới dùng biện pháp mạnh với con. Anh D. cũng thừa nhận đang bế tắc trong việc tìm phương pháp tốt để dạy con khi bản thân không có nhiều thời gian bên cạnh.

Trước đó, dẫn theo nguồn tin từ báo Người Lao Động. Vào tháng 4/2022, cô giáo chủ nhiệm gửi hình ảnh chụp lại các vết bầm trên người cháu A. gửi cho chị D.T.H. - mẹ của cháu A. Khi gia đình ngoại hỏi chuyện bà nội nói răn dạy. Bên cạnh đó, cô giáo cũng báo vụ việc cho công an viên thôn nhưng người này là con rể bà nội cháu nên không được giải quyết.

Vụ cháu bé 9 tuổi nghi bị bà nội và bố đánh đập dã man: Người bố chính thức lên tiếng - Ảnh 3
Những vết thương trên người cháu A. do phía bên ngoại chụp lại - Ảnh: báo Tiền Phong

"Lúc đó, cháu bị bà nội dùng búa đinh đập vào đầu các ngón tay gây thương tích chỉ vì cháu lấy 1 gói mì tôm ăn nhưng công an viên không giải quyết" - chị H. nói.

Cũng theo chị H, thời gian sau, bà nội không cho cháu về ngoại nên gia đình cũng không biết tình hình thế nào. Đến sáng 2-7, bà ngoại đi ngang qua thì cháu chạy ra gọi bà báo vụ việc bị đánh.

Khi cởi đồ ra, trên người cháu chằng chịt vất thương. Cháu kể rằng ngoài dùng cây đánh đập, cháu còn bị cha ném gạch vào mặt nhưng đỡ được, dùng bay xây dựng ném thẳng vào đùi của cháu.

"Tôi đề nghị cơ quan công an phải xử lý bà nội và cha cháu chứ không thể bao che, dung túng cho hành vi tàn ác vậy. Ngoài thương tích về thể xác, còn làm ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của cháu" - chị H. nhấn mạnh.

Chiều cùng ngày, một lãnh đạo Công an xã Ea Ning cho biết đã tiếp nhận thông tin về việc cháu A. bị đánh đập. "Chúng tôi đang tiến hành mời cháu và những người có liên quan lên làm việc. Khi có kết quả xác minh, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ cho báo chí"- vị này nói.

Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra và làm rõ. 

 

Đồng Nai: Đôi nam nữ cùng bé trai 10 tuổi tử vong thương tâm khi tắm hồ nước

Đồng Nai: Đôi nam nữ cùng bé trai 10 tuổi tử vong thương tâm khi tắm hồ nước

3 nạn nhân bị đuối nước tử vong khi cùng những người bạn trong xóm ra hồ nước vui chơi và tắm.

Xem thêm
Từ khóa:   bé trai bị bạo hành bố đánh con bé trai 9 tuổi nghi bị bạo hành

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 6 giờ 52 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 27 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 27 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 42 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 9 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?