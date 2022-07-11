Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/7/2022: Nhậm Gia Luân sắp thành lập công ty, phim của Lưu Thi Thi ngừng quay vì thiếu kinh phí?

Sao quốc tế 11/07/2022 12:30

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (11/7/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Cung Tuấn rất chú trọng quản lý vóc dáng, chỉ cần tối không phải đi quay phim, anh sẽ sắp lịch đi tập ngay.

2. Tôn Lệ cho con trai đưa "bạn gái" đến nhà chơi.

3. Hứa Khải bây giờ là con cưng của các nền tảng, những hạng mục anh tiếp xúc đều thuộc hàng top.

4. Nhậm Gia Luân sắp thành lập công ty để ký hợp đồng tuyển dụng mới. Vợ anh hiện đang quản lý công việc môi giới của anh.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/7/2022: Nhậm Gia Luân sắp thành lập công ty, phim của Lưu Thi Thi ngừng quay vì thiếu kinh phí? - Ảnh 1

 

5. Trên chương trình Vương Hạc Đệ và Mạnh Tử Nghĩa có cảm giác là một đôi vậy thôi chứ ngoài đời hai người khá xa lạ, chưa bao giờ đi cùng nhau luôn.

6. Khi đóng phim, Chu Nhất Long luôn tự làm khó bản thân, anh luôn muốn làm nên những nhân vật tốt nhất, đạt được thành tích cao để đem đi tranh giải.

7. Mục tiêu kế tiếp của Thái Từ Khôn vẫn là âm nhạcthời trang, những bộ phim truyền hình và show tạp kỹ khác dù tìm tới tận cửa đều bị anh từ chối, hứng thú với Chạy Đi Chờ Chi cũng đã giảm.

8. Bộ Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Trúc Diệp Thiên của Lưu Thi Thi vốn tính khởi quay từ tháng 5, song, kinh phí không đủ nên đã tạm thời bị ngưng lại. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/7/2022: Nhậm Gia Luân sắp thành lập công ty, phim của Lưu Thi Thi ngừng quay vì thiếu kinh phí? - Ảnh 2

9. Gần đây có bên muốn mời Trịnh Khải và Miêu Miêu, nhưng không biết họ đã đàm phán được chưa.

10. Sau khi Tống Uy Long hủy hợp đồng với công ty thì chưa chọn bến đỗ mới. Cũng có phía đầu tư của của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương muốn thu nhận, nên lấy vai phụ trong phim này ra làm quà gặp mặt.

11. Vu Chính rất thích cho Bạch Lộc nhận phim bên ngoài, thù lao vừa cao, mà kịch bản còn hay, dễ nâng đỡ người mới.

12. 2 thương vụ của Viên Băng Nghiên đã yêu cầu bồi thường, khoảng 3 triệu tệ. 

13. Phần 2 của "Trầm Vụn Hương Phai" do Dương Tử và Thành Nghị đóng chính có tên "Trầm Hương Trọng Hoa", đã được cấp giấy phép phát sóng, dự kiến 20/7 lên. 

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (10/7/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Nhậm Gia Luân Lưu Thi Thi sao Châu Á sao Hoa ngữ làng sao

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