2. Đàm Tùng Vận cuối cùng vẫn không tham gia "Nhà Hàng Trung Hoa", cô ấy vẫn muốn quay phim hơn. Bây giờ vị trí của cô ấy đang tìm Chương Nhược Nam.

1. Chu Chính Đình và công ty hiện đã hòa giải, sẽ không có việc chấm dứt hợp đồng trong thời điểm hiện tại.

4. Vết thương ở mắt của Dương Mịch tuy không phải là vết thương quá nghiêm trọng nhưng dù sao cũng sẽ ảnh hưởng đến ngoại hình. Sẽ không để lại sẹo, nhưng rất nhiều công việc đều không thể thực hiện được.

3. Bộ phim "Nam yên trai bút lục" của Lưu Diệc Phi và Tỉnh Bách Nhiên bị cắt sửa rời rạc. Do đó, các nền tảng phát sóng cho bộ phim tạm thời không muốn tiếp nhận.

5. Chu Nhất Long rất muốn hợp tác với đạo diễn Trương Nghệ Mưu.

6. Trương Nhược Quân sắp tới sẽ có bìa tạp chí GQ.

7. Ngoại trừ Châu Kiệt Luân thì Trần Dịch Tấn cũng không muốn bị cách ly. Có không ít chương trình ở nội địa gửi lời mời cho họ nhưng đều không đạt được kết quả khả quan.

8. Lý Băng Băng bây giờ không còn quá nhiều chấp niệm với việc đóng phim nữa rồi. Hiện tại cô đang đầu tư cùng với Huỳnh Hiểu Minh và Nhậm Tuyền, số tiền kiếm được còn nhiều hơn khi ở giới giải trí nữa. Hòa Tụng đối với cô ấy bây giờ chỉ có thể xem là nghề phụ thôi.

9. Mỗi lần Đậu Kiêu vào đoàn quay phim, chỉ cần Hà Siêu Liên không đi làm, cô ấy sẽ đi cùng anh ấy đến đoàn làm phim. Thậm chí khi chỉ có 1-2 ngày nghỉ thì Đậu Kiêu cũng sẽ bay về để gặp Hà Siêu Liên.

10. Đặng Luân và Quách Kính Minh là bạn bè đồng thời cũng là đối tác làm ăn. Quan hệ của họ rất tốt và chưa bao giờ bị cắt đứt cả.

11. Số tiền trốn thuế của Viên Băng Nghiên không phải là đặc biệt lớn nhưng cũng là do tiền cát-xê của cô ấy không cao như những trường hợp trước đây.

12. Vương Nhất Bác rất nổi tiếng trong giới "bạch phú mỹ", luôn có rất nhiều người muốn làm quen với anh ấy.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.