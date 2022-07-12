Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/7/2022: Vết thương ở mắt của Dương Mịch sẽ ảnh hưởng đến diện mạo, Lý Băng Băng hợp tác kinh doanh với Huỳnh Hiểu Minh?

Sao quốc tế 12/07/2022 12:55

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (12/7/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Chu Chính Đình và công ty hiện đã hòa giải, sẽ không có việc chấm dứt hợp đồng trong thời điểm hiện tại.

2. Đàm Tùng Vận cuối cùng vẫn không tham gia "Nhà Hàng Trung Hoa", cô ấy vẫn muốn quay phim hơn. Bây giờ vị trí của cô ấy đang tìm Chương Nhược Nam.

3. Bộ phim "Nam yên trai bút lục" của Lưu Diệc Phi và Tỉnh Bách Nhiên bị cắt sửa rời rạc. Do đó, các nền tảng phát sóng cho bộ phim tạm thời không muốn tiếp nhận.

4. Vết thương ở mắt của Dương Mịch tuy không phải là vết thương quá nghiêm trọng nhưng dù sao cũng sẽ ảnh hưởng đến ngoại hình. Sẽ không để lại sẹo, nhưng rất nhiều công việc đều không thể thực hiện được.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/7/2022: Vết thương ở mắt của Dương Mịch sẽ ảnh hưởng đến diện mạo, Lý Băng Băng hợp tác kinh doanh với Huỳnh Hiểu Minh? - Ảnh 1

5. Chu Nhất Long rất muốn hợp tác với đạo diễn Trương Nghệ Mưu.

6. Trương Nhược Quân sắp tới sẽ có bìa tạp chí GQ.

7. Ngoại trừ Châu Kiệt Luân thì Trần Dịch Tấn cũng không muốn bị cách ly. Có không ít chương trình ở nội địa gửi lời mời cho họ nhưng đều không đạt được kết quả khả quan.

8. Lý Băng Băng bây giờ không còn quá nhiều chấp niệm với việc đóng phim nữa rồi. Hiện tại cô đang đầu tư cùng với Huỳnh Hiểu Minh và Nhậm Tuyền, số tiền kiếm được còn nhiều hơn khi ở giới giải trí nữa. Hòa Tụng đối với cô ấy bây giờ chỉ có thể xem là nghề phụ thôi.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/7/2022: Vết thương ở mắt của Dương Mịch sẽ ảnh hưởng đến diện mạo, Lý Băng Băng hợp tác kinh doanh với Huỳnh Hiểu Minh? - Ảnh 2

9. Mỗi lần Đậu Kiêu vào đoàn quay phim, chỉ cần Hà Siêu Liên không đi làm, cô ấy sẽ đi cùng anh ấy đến đoàn làm phim. Thậm chí khi chỉ có 1-2 ngày nghỉ thì Đậu Kiêu cũng sẽ bay về để gặp Hà Siêu Liên.

10. Đặng Luân và Quách Kính Minh là bạn bè đồng thời cũng là đối tác làm ăn. Quan hệ của họ rất tốt và chưa bao giờ bị cắt đứt cả.

11. Số tiền trốn thuế của Viên Băng Nghiên không phải là đặc biệt lớn nhưng cũng là do tiền cát-xê của cô ấy không cao như những trường hợp trước đây.

12. Vương Nhất Bác rất nổi tiếng trong giới "bạch phú mỹ", luôn có rất nhiều người muốn làm quen với anh ấy.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/7/2022: Nhậm Gia Luân sắp thành lập công ty, phim của Lưu Thi Thi ngừng quay vì thiếu kinh phí?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/7/2022: Nhậm Gia Luân sắp thành lập công ty, phim của Lưu Thi Thi ngừng quay vì thiếu kinh phí?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (11/7/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Lý Băng Băng Huỳnh Hiểu Minh sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/7/2022: Nhậm Gia Luân sắp thành lập công ty, phim của Lưu Thi Thi ngừng quay vì thiếu kinh phí?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/7/2022: Nhậm Gia Luân sắp thành lập công ty, phim của Lưu Thi Thi ngừng quay vì thiếu kinh phí?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/7/2022: Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với Vu Chính, Châu Tấn bắt đầu 'chán diễn'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/7/2022: Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với Vu Chính, Châu Tấn bắt đầu 'chán diễn'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/7/2022: Dương Mịch bị thương ở mắt, Phạm Băng Băng đã âm thầm đăng ký kết hôn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/7/2022: Dương Mịch bị thương ở mắt, Phạm Băng Băng đã âm thầm đăng ký kết hôn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/7/2022: Đàm Tùng Vận đóng cổ trang, phim của Dương Tử và Thành Nghị bị chơi xấu?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/7/2022: Đàm Tùng Vận đóng cổ trang, phim của Dương Tử và Thành Nghị bị chơi xấu?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/7/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba bị chấn thương ở phần eo, Cảnh Điềm giới thiệu phim cho Angela Baby?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/7/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba bị chấn thương ở phần eo, Cảnh Điềm giới thiệu phim cho Angela Baby?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/7/2022: Dương Mịch nhiều lần thỏa hiệp với Lưu Khải Uy để đưa con gái đi học?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/7/2022: Dương Mịch nhiều lần thỏa hiệp với Lưu Khải Uy để đưa con gái đi học?

TIN MỚI NHẤT

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 52 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 3 giờ 57 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 4 giờ 0 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 4 giờ 37 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 5 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI