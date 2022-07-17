Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/7/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ ngưng đóng phim một thời gian, Phạm Băng Băng và bạn trai chuẩn bị mua nhà chung?

Sao quốc tế 17/07/2022 13:59

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (17/7/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Trương Thiên Ái và Thịnh Nhất Luân lại bắt đầu xào các tin đồn tình cảm rồi. Trương Thiên Ái thấy kế hoạch tham gia chương trình “Tỷ Tỷ” để hot lại của mình trở nên vô vọng, gần nhất cũng không có màn ảnh nào có thể viral cả. Vì vậy cô ấy đã chuyển lực chú ý sang bộ phim mới, trong bộ phim này cô ấy cùng Thịnh Nhất Luân hợp tác lần nữa. Tin tức hai người nửa đêm cùng nhau về nhà cũng là để góp thêm nhiệt độ cho bộ phim.

2. Sự việc của Dịch Dương Thiên Tỉ đến hiện tại đã bắt đầu hạ nhiệt rồi. Anh ấy trừ việc mất đi cơ hội với giải thưởng Bách Hoa năm nay, những bộ phim và các tài nguyên khác đều vẫn còn. Một số nhãn hàng dự tính tuyên bố đại ngôn vào tháng này chỉ đổi ngày tuyên bố thành tháng sau. Phía trên vẫn đang rất bảo vệ anh ấy, tư bản cũng đang hoạt động rất tích cực. Rất nhiều blogger và truyền thông đều được thông báo là không được đưa tin về việc này của Dịch Dương Thiên Tỉ.

3. Bộ Rất Nhớ Em tạm định Đàn Kiện Thứ và Châu Dã, đầu tháng 8 sẽ khởi động. Bây giờ lịch trình của hai người này đã được sắp xếp dày đặc

4. Trước mắt Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ nghỉ ngơi một thời gian ở Thượng Hải, chưa định phim mới.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/7/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ ngưng đóng phim một thời gian, Phạm Băng Băng và bạn trai chuẩn bị mua nhà chung? - Ảnh 1

5. Đội ngũ chương trình “Mật thất đại đào thoát” vì tai nạn của Dương Mịch mà đã mở cuộc họp các nhân viên.

6. Sau khi Bạch Kính đình trở nên nổi tiếng thì một số tài nguyên của anh ấy có phần trùng lặp với Trương Nhược Quân, nhưng cả hai người không có cùng hướng phát triển, chỉ là mọi người thường để hai người cạnh nhau để so sánh. Phần tiếp theo của bộ phim Châu Đông Vũ và Hứa Khải đang tiếp xúc với Bạch Kính Đình, nữ chính đã định là Triệu Lộ Tư. Bộ phim này trước tiên xác định nữ chính mới tìm nam chính, xác suất đổi nữ chính rất thấp.

7. Cả Nhậm Gia Luân và Lý Thấm đều sử dụng giọng thật trong bộ phim mới, hiện tại đang trong giai đoạn lồng tiếng. Đài từ của Nhậm Gia Luân trước đây đã bị người xem phê bình. Nếu lần này anh ấy không thể cải thiện được điều này, đến lúc bộ phim công chiếu thì sẽ không tránh khỏi việc bị trào phúng rằng đài từ kém hoặc không chăm chỉ.

8. Phạm Băng Băng cùng bạn trai đang tính chuyện lâu dài, nhà cũng đang xem rồi

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/7/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ ngưng đóng phim một thời gian, Phạm Băng Băng và bạn trai chuẩn bị mua nhà chung? - Ảnh 2

9. Bộ phim điện ảnh “Đoạn kiều” của Vương Tuấn Khải và Mã Tư Thuần đang được lên lịch chiếu vào mùa hè này.

10. Việc Chúc Tự Đan tự mình trả lời thắc mắc của cư dân mạng cho thấy cô nàng thiếu đi sự kiện nhẫn nên đã tự động rời khỏi cuộc cạnh tranh vai nữ 2 của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương.

11. La Vân Hi cũng là kiểu đóng phim rất nhập tâm, đắm chìm vào vai diễn, thường phải mất một thời gian mới thoát vai được.

12. Lâm Nhất hiện giờ là ứng cử viên sáng giá cho các bộ phim thanh xuân vườn trường. 

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (16/7/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Phạm Băng Băng sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao

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