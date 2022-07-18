Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/7/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ tự mình mở công ty, Triệu Lệ Dĩnh muốn tập trung toàn lực vào 'Dữ Phượng Hành'?

Sao quốc tế 18/07/2022 12:30

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (18/7/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Phim "Thương Lan Quyết" do Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân diễn chính đã hoãn lại ngày lên sóng, là vì lý do khác không phải do vấn đề về trang phục.

2. Thật ra bộ Hoa Thiên Cốt điện ảnh của Trần Đô Linh đã quay xong từ 2 năm trước nhưng không thể ra mắt mà thôi. Nhân lúc bộ phim kia vừa mới hot, nhà sản xuất mới phát trailer tuyên truyền, tranh thủ phát sóng.

3. Có lẽ An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn phải đẩy đến kỳ nghỉ đông mới chiếu.

4. Hợp đồng của Địch Lệ Nhiệt Ba và Gia Hành còn vài năm nữa, khi hết hợp đồng cô sẽ tự mình mở công ty. Thực ra bây giờ, rất nhiều người đều muốn chạy khỏi Gia Hành rồi, Trương Bân Bân lần này coi như là người tiên phong.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/7/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ tự mình mở công ty, Triệu Lệ Dĩnh muốn tập trung toàn lực vào 'Dữ Phượng Hành'? - Ảnh 1

5. Cứ để người giữ trẻ nhắc nhở, Lưu Khải Uy mới nhớ ra phải mua quà sinh nhật cho con gái.

6. Tình cảm của Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng không vấn đề gì, chia tay là điều không thể xảy ra.

7. Vương Đại Lục làm việc cực kỳ khéo léo, tất cả đối tác đều chiều theo ý anh.

8. Sau Dữ Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa quyết định thêm kịch bản mới nào.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/7/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ tự mình mở công ty, Triệu Lệ Dĩnh muốn tập trung toàn lực vào 'Dữ Phượng Hành'? - Ảnh 2

9. Kể từ khi Happy Camp bị "khai tử", Tạ Na vẫn chưa tìm được cơ hội mới.

10. Gần đây quá trình kiểm duyệt phim tiên hiệp rất nghiêm ngặt, Youku phải đợi Trầm Vụn Hương Phai lên sóng thuận lợi rồi mới dám đả động đến những dự án tiếp theo.

11. Sự việc xảy ra lần này, Dịch Dương Thiên Tỉ bị thiệt hại nhất, Hồ Tiên Hú và La Nhất Châu không ảnh hưởng mấy. Nhưng so với thái độ khiêm tốn của Dịch Dương Thiên Tỉ thì Hồ Tiên Hú mới đáng sợ. Anh ngang nhiên đưa ra không ít chứng cứ, chứng minh mình thi biên chế là hoàn toàn phù hợp.

12. Triệu Lệ Dĩnh vốn muốn nhờ vào "Hạnh Phúc đến Vạn gia" để giành giải thưởng, nhưng hiện giờ những người trong giới không ai coi trọng bộ phim này, phía đầu tư phim cũng lỗ vốn kha khá tiền rồi.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (17/7/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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