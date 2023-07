Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/7/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ tự mình mở công ty, Triệu Lệ Dĩnh muốn tập trung toàn lực vào 'Dữ Phượng Hành'?

1. Phim "Thương Lan Quyết" do Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân diễn chính đã hoãn lại ngày lên sóng, là vì lý do khác không phải do vấn đề về trang phục.

2. Thật ra bộ Hoa Thiên Cốt điện ảnh của Trần Đô Linh đã quay xong từ 2 năm trước nhưng không thể ra mắt mà thôi. Nhân lúc bộ phim kia vừa mới hot, nhà sản xuất mới phát trailer tuyên truyền, tranh thủ phát sóng.