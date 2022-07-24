Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/7/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba chưa thể hẹn hò vì quá bận rộn, Đặng Siêu muốn trở thành một đạo diễn?

Sao quốc tế 24/07/2022 12:55

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (24/7/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Ban đầu, có tin tức cho rằng 1 bài hát của TFBOYS được dự kiến phát hành vào tháng sau. Bài hát này đã được viết xong từ rất lâu rồi, nhưng vì một số nguyên nhân, cả ba người đến giờ vẫn chưa gặp mặt để thu âm.

2. Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ tham gia đêm hội điện ảnh của Weibo. Tài nguyên thời trang của cô ấy rất tốt, các công tác chuẩn bị cho thảm đỏ đều đã được hoàn thành.

3. Bộ phim “Đều là thời gian tốt đẹp” nữ chính là Ngô Thiến.

4. Người theo đuổi Địch Lệ Nhiệt Ba rất nhiều, nhưng mấy năm nay công việc của cô quá bận rộn, một năm nhận liền mấy bộ phim, đến thời gian về nhã cũng không có chứ nói gì đến yêu đương.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/7/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba chưa thể hẹn hò vì quá bận rộn, Đặng Siêu muốn trở thành một đạo diễn? - Ảnh 1

5. Vương Đại Lục và Thái Trác Nghi đã quen nhau, chia tay rồi tái hợp như vậy trong suốt hai năm rồi. Cãi nhau rất hăng nhưng lúc ngọt ngào cũng là thật sự.

6. Bộ phim “Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ” của Lý Hiện, Xuân Hạ và Ngụy Đại Huân sẽ được chỉnh sửa lại, tiêu đề cũng sẽ được thay đổi.

7. Lưu Hạo Nhiên và Đổng Tử Kiện có khả năng sẽ hợp tác trong một bộ phim.

8. Đặng Siêu luôn nuôi ước mơ trở thành một đạo diễn nổi tiếng và quay được một bộ phim ăn khách.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/7/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba chưa thể hẹn hò vì quá bận rộn, Đặng Siêu muốn trở thành một đạo diễn? - Ảnh 2

9. Cúc Tịnh Y vừa đóng máy bộ phim “Tiên kiếm kỳ hiệp”. Bộ phim tiếp theo của cô ấy vẫn chưa được công chiếu. Trước mắt, cô ấy sẽ nhận thêm một số chương trình giải trí để lấp đầy lịch trình.

10. Thời điểm Mã Tư Thuần u sầu nhất, chỉ có Dương Tử ở bên, nhưng người mà thường bảo thương cô trên mạng lại mất tăm.

11. Nam Yên Trai Bút Lục của Lưu Diệc Phi và Tỉnh Bách Nhiên sắp lên, phía nhà sản xuất đã chi không ít tiền để đổi mặt nam phụ gặp nạn kia, hiện đã tới các bước kiểm duyệt.

12. Chu Nhất Long vẫn có quan hệ thân thiết với các bạn thời tiểu học, trung học, họ chơi với nhau thân thiết, rảnh sẽ hẹn nhau đi ăn cơm bụi, nói chuyện phiếm, hoàn toàn không có cảm giác người thường và ngôi sao lớn.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

 

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (23/7/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Đặng Siêu sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao

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