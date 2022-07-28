2. Nghê Ni có danh tiếng trong giới nhưng độ thu hút fan của cô ấy không được tốt lắm. Cô ấy vẫn dựa chủ yếu vào các mối quan hệ của bản thân để nhận phim.

1. Bộ phim “Trường lăng” ngoài nữ chính một mực khẳng định là Lưu Diệc Phi ra thì vai nam chính vẫn chưa được xác định. Đây là dự án trọng điểm của Đào trong năm tới, rất được nền tảng này chú trọng đầu tư.

4. Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba sắp lên sóng, dự kiến sẽ là tháng 9 tới. Bộ này mỹ nữ Tân Cương dùng mang đi tranh giải.

3. “Tiên kiếm kỳ hiệp 6” sẽ ra mắt vào đầu tháng 8 với đội hình là Hứa Khải, Ngu Thư Hân, Phó Tân Bác.

5. Angela Baby hiện tại vẫn đang tìm kiếm và tiếp xúc với một số chương trình giải trí. Đoàn đội của cô ấy rất vui khi nhận được những tài nguyên này, không quá mệt lại có được cơ hội xuất hiện trước mặt khán giả. Thỉnh thoảng còn có thể marketing nhan sắc của cô ấy.

6. Điện ảnh "Tinh Thần Đại Hải" do Từ Triển Hùng đạo diễn với dàn diễn viên: Vương Nguyên, Trương Tuyết Nghênh, Âu Dương Na Na, Trạch Tiêu Văn, Trình Tiêu, Hách Lôi, Lương Tĩnh Khang, Trần Hiểu, Tần Lam.

7. Vì chuyện luyện tập mà Trương Nghệ Hưng mâu thuẫn vỡi mẹ. Mẹ anh muốn con trai phải biết tiết kiệm một chút, không thể cứ đầu tư hết vào việc này được, nhưng ai cũng không mấy quan tâm.

8. Thù lao đi show của Angela Baby đã giảm mạnh, gần đây cô cũng năng nhận show hơn, chỉ cần sắp xếp được lịch trình thì đều có thể nhận.

9. Hỏi: Viên Băng Nghiên có bị phong sát không?

Đáp: Viên Băng Nghiên không bị phong sát hoàn toàn, cũng có thể coi là phong sát “mềm”. Công ty là do cô nắm 100% cổ phần, có một pháp nhân thương mại nhưng đã rút lui rồi.

Sau khi vụ thuế bị bại lộ, không hề có lệnh phong sát đối với cô, cũng không bị xếp vào danh sách đen. Thế nhưng, như này thì hình tượng ngôi sao trong mắt cư dân mạng đã sụp đổ hoàn toàn, còn khiến nhiều người phẫn nộ.

Dù vậy chống lưng vẫn không hề bỏ rơi mà đang tìm mọi biện pháp giúp Viên Băng Nghiên tẩy trắng. Song, phản ứng tẩy chay của netizen đã phản ánh hết tương lai sau này. Mà các thương hiệu, nhà sản xuất phim cũng đành theo dư luận, đành bỏ lại cô.

10. Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn không có ý định tuyên bố chính thức, cứ mặc cho paparazzi chụp được thì chụp thôi.

11. Kiều Chấn Vũ cũng sẽ tham gia "Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6".

12. Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.