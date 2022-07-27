Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/7/2022: Lâm Chí Dĩnh bị thương rất nghiêm trọng, phim của Dương Mịch và Hứa Khải sẽ lên sóng vào tháng 8?

Sao quốc tế 27/07/2022 12:55

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (27/7/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Phim truyền hình CCTV "Hải Thiên Hùng Ưng": Cận Đông. Cuối tháng 8 khai máy.

2. Phim truyền hình "Đúng Hạn Mà Tới": Tần Hạo, Tưởng Hân.

3. "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Trúc Nghiệp Thiên": nữ chính đã định Lưu Thi Thi, đang tiếp xúc nam chính Đàn Kiện Thứ.

4. Vết thương của Lâm Chí Dĩnh rất nghiêm trọng, gia đình anh ấy không muốn nói nhiều với giới truyền thông.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/7/2022: Lâm Chí Dĩnh bị thương rất nghiêm trọng, phim của Dương Mịch và Hứa Khải sẽ lên sóng vào tháng 8? - Ảnh 1

5. Phim điện ảnh do Trương Nhất Bạch "Hẹn Gặp Lại, Lý Khả Nhạc": Diêm Ny, Châu Y Nhiên. Tháng 8 khai máy.

6. Dàn diễn viên phim truyền hình Youku "Lén Lút Không Giấu Được": Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn, Trương Khai Thái, Đinh Tiếu Huỳnh. 5/8 khai máy tại Hạ Môn.

7. Phim mới của Tôn Di là "Giữa Hè Trời Đầy Sao" hợp tác cùng Vương Hạc Đệ, tháng sau khai máy.

8. Mặc dù "Trầm vụn hương phai" của Thành Nghị và Dương Tử gây tranh cãi nhưng độ nổi tiếng của nó thực sự rất tốt, đã vượt qua "Mộng Hoa Lục" và "Tinh Hán Xán Lạn", vươn lên vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng chỉ số phát sóng phim truyền hình trực tuyến.

9. Viên Băng Nghiên vẫn đang đợi cơ hội, trạng thái gần đây của cô ấy không được tốt lắm.

10. Bộ phim truyền hình "Định luật tình yêu 80/20" của Dương Mịch Hứa Khải dự kiến ​​sẽ được phát sóng trên Đông Phương vệ tinh vào ngày 10/8.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/7/2022: Lâm Chí Dĩnh bị thương rất nghiêm trọng, phim của Dương Mịch và Hứa Khải sẽ lên sóng vào tháng 8? - Ảnh 2

11. Chương trình giải trí đài Bắc Kinh "Làm Mới Cố Cung" mùa 4:

- Khách mời thường trú: Trương Nhược Quân, Lưu Hạo Nhiên, Tỉnh Bách Nhiên, Dương Dương, Lý Hiện.

- Khách mời: Châu Thâm, Lưu Vũ, Châu Khiết Quỳnh, Lưu Văn, Trương Lượng, Lưu Vũ Hân, Triệu Văn Trác...

12. Hợp đồng của Tưởng Y Y và công ty đã đến hạn, hiện tại xem như cô được tự do, cô muốn ký hợp đồng với công ty mới nhưng đến bây giờ vẫn chưa có người nào nguyện ý tiếp nhận.

13. Triệu Lệ Dĩnh tiếp xúc Prada.

14. Chu Nhất Long có thễ sẽ là thế hệ nghệ sĩ nam 85 đầu tiên giành lấy giải Kim Kê.

15. Nhạc Hoa gần đây đang giúp Hoàng Minh Hạo đàm phán phim tự chế của Mango TV, đề tài tình chị em.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (26/7/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Lâm Canh Tân Dương Mịch Hứa Khải sao Hoa ngữ sao Châu Á

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