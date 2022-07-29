2. Tài nguyên của Nhiệt Y Trát khá vững vàng, có rất nhiều phim hiến lễ, chính kịch mời cô góp mặt.

1. Dạo gần đây Đường Yên bị người hâm mộ phàn nàn về việc không chịu quay phim, không có hoạt động gì. Nhưng thực tế thì không phải là không có kịch bản nào tìm đến cô ấy, chỉ là chưa có được kịch bản nào thích hợp.

4. Vết thương ở eo của Triệu Lệ Dĩnh tái phát liên tục. Mỗi lần vào đoàn phim cô đều phải mang theo một bác sĩ trị liệu để điều trị 24/7.

3. Ngô Tuyên Nghi và Dương Siêu Việt chơi với nhau rất thân. Ngô Tuyên Nghi tới Thượng Hải đều ở nhà bạn thân.

5. Đinh Trạch Nhân luôn ghen tị với người khác. Người anh ta không phục nhất là Vương Nhất Bác. Cùng công ty mà anh luôn đâm chọt sau lưng Vương Nhất Bác. Sau khi bê bối bị trạm tỷ khui ra, Nhạc Hoa không có ý định cứu vớt anh ta, còn bảo anh phải xin lỗi Vương Nhất Bác và tự mình đi tìm truyền thông mà giải quyết vấn đề.

6. Lần gần đây Đàm Tùng Vận và Nhậm Gia Luân lên hot search là vì bộ phim mới của của Đàm Tùng Vận sắp được công chiếu rồi. Nhà đầu tư phim đã mua hot search đó cho bọn họ, muốn mượn một đợt nhiệt độ của “Cẩm y chi hạ”.

7. Hiện giờ phía Chu Nhất Long chỉ tuyên truyền về khả năng diễn xuất. Tất cả hướng khác sẽ dừng lại hết, anh không đi theo con đường lưu lượng, sẽ cố gắng hạn chế tham gia show.

8. Triệu Lộ Tư gần đây đang tiếp xúc một bộ điện ảnh đề tài tâm lý hồi hộp, nhân vật nam chính đang tiếp xúc Lưu Hạo Nhiên.

9. Bộ Ngõ Nhỏ của Triệu Lộ Tư, Thái Văn Tịnh, Quan Hiểu Đồng, Hầu Minh Hạo, Lâm Nhất, dự kiến phát sóng vào quý III.

10. Tinh Anh Công Tố của Địch Lệ Nhiệt Ba, Đồng Đại Vi, Cao Hâm, dự kiến chiếu vào quý IV.

11. Chu Nhất Long hiện tại đã bước ra những bước đi kiên định trên con đường điện ảnh, sau này sẽ càng kiên trì với việc chọn lựa các tác phẩm hơn.

12. Bộ phim “Mặt trời rực rỡ bên tôi” của Tiêu Chiến sẽ khai máy vào đầu tháng 9.

13. Vốn Giả Nãi Lượng đã ký hợp đồng livestream, hợp tác với nhiều nghệ sĩ nhưng hiện giờ phải ngưng lại hết.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.