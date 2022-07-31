Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/7/2022: Triệu Lộ Tư dự định góp cổ phần vào nhà đài, Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy chuẩn bị sinh đứa thứ 2?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (31/7/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Vốn là Dịch Dương Thiên Tỉ đã có một hợp đồng đại ngôn chuẩn bị tuyên bố, nhưng vì những tin tức xấu của anh ấy trong thời gian này mà thương hiệu đã quyết định hoãn việc công bố đến tháng sau. Bộ phim "Mãn giang hồng" vẫn tiếp tục quay phim, Quốc Sư không vì sự việc này mà đổi vai của anh ấy. Nếu ông ấy thật sự làm như vậy, sự nghiệp của Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ bị đả kích không nhỏ. 2. Mặc dù danh tiếng của bộ phim “Trầm vụn hương phai” của Dương Tử và Thành Nghị bị phân chia làm 2 cực (rất thích hoặc rất ghét), nhưng nhiệt độ của phim này trên Youku không tồi. Đó là lý do vì sao Youku nghĩ rằng “Trầm vụn hương phai” sẽ là bộ phim mang tính đột phá trong mùa hè 2022 của nền tảng này. Chỉ cần số liệu tốt, thì việc kiếm tiền của nền tảng vẫn sẽ được đảm bảo.

3. Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy có mối quan hệ rất tốt và đang chuẩn bị sinh đứa con thứ hai. 4. Tằng Thuấn Hy được tham gia vào bộ phim “Liên hoa lâu” chủ yếu là do người đại diện của anh ấy có mối quan hệ tốt với nhà làm phim, hơn nữa anh ấy còn hứa hẹn phân chia tiền cát-xê của mình lại cho họ. Không tính là chân chính ký hợp đồng với Hoan Thụy.

5. Bộ phim “Thiên tài cơ bản pháp” quả thực không nổi lắm. Đoàn phim đang lên phương án mới, kịch tình lúc đầu tương đối bình thản, phải đến hậu kỳ mới có một ít cao trào, đến lúc đó sẽ phối hợp một đợt marketing. 6. Dương Thừa Lâm đến nội địa để phát triển, tuy không nhận nhiều công tác nhưng thù lao đều rất cao. 7. Tống Thiến đang bận rộn mở rộng nguồn lực của mình trên màn ảnh rộng, cô ấy thực sự rất muốn đóng phim. 8. Triệu Lộ Tư đang có ý định góp cổ phần vào nhà đài. 9. Báo giá chương trình tạp kỹ Angela Baby đã giảm. Do đó, các chương trình tạp kỹ tìm kiếm cô ấy ngày càng nhiều, đoàn đội rất vui khi nhận được những nguồn lực đó, tiếp xúc mà không biết mệt. 10. Bành Dục Sướng và bạn gái đã quyết định kết hôn vào một ngày lành tháng tốt. 11. Năm nay, Triệu Kim Mạch đã hợp tác rất nhiều với Xoài để tăng nhiệt độ. Nhưng bây giờ, Xoài đã không là Xoài ngày xưa nữa. 12. Thành Nghị không ký hợp đồng với bộ phim “Hồ yêu tiểu hồng nương – Trúc nghiệp thiên”, phần phim này cũng sẽ không khai máy sớm. Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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