Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/7/2022: Triệu Lộ Tư dự định góp cổ phần vào nhà đài, Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy chuẩn bị sinh đứa thứ 2?

Sao quốc tế 31/07/2022 13:05

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (31/7/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Vốn là Dịch Dương Thiên Tỉ đã có một hợp đồng đại ngôn chuẩn bị tuyên bố, nhưng vì những tin tức xấu của anh ấy trong thời gian này mà thương hiệu đã quyết định hoãn việc công bố đến tháng sau. Bộ phim "Mãn giang hồng" vẫn tiếp tục quay phim, Quốc Sư không vì sự việc này mà đổi vai của anh ấy. Nếu ông ấy thật sự làm như vậy, sự nghiệp của Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ bị đả kích không nhỏ.

2. Mặc dù danh tiếng của bộ phim “Trầm vụn hương phai” của Dương Tử và Thành Nghị bị phân chia làm 2 cực (rất thích hoặc rất ghét), nhưng nhiệt độ của phim này trên Youku không tồi. Đó là lý do vì sao Youku nghĩ rằng “Trầm vụn hương phai” sẽ là bộ phim mang tính đột phá trong mùa hè 2022 của nền tảng này. Chỉ cần số liệu tốt, thì việc kiếm tiền của nền tảng vẫn sẽ được đảm bảo.

3. Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy có mối quan hệ rất tốt và đang chuẩn bị sinh đứa con thứ hai.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/7/2022: Triệu Lộ Tư dự định góp cổ phần vào nhà đài, Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy chuẩn bị sinh đứa thứ 2? - Ảnh 1

4. Tằng Thuấn Hy được tham gia vào bộ phim “Liên hoa lâu” chủ yếu là do người đại diện của anh ấy có mối quan hệ tốt với nhà làm phim, hơn nữa anh ấy còn hứa hẹn phân chia tiền cát-xê của mình lại cho họ. Không tính là chân chính ký hợp đồng với Hoan Thụy.

5. Bộ phim “Thiên tài cơ bản pháp” quả thực không nổi lắm. Đoàn phim đang lên phương án mới, kịch tình lúc đầu tương đối bình thản, phải đến hậu kỳ mới có một ít cao trào, đến lúc đó sẽ phối hợp một đợt marketing.

6. Dương Thừa Lâm đến nội địa để phát triển, tuy không nhận nhiều công tác nhưng thù lao đều rất cao.

7. Tống Thiến đang bận rộn mở rộng nguồn lực của mình trên màn ảnh rộng, cô ấy thực sự rất muốn đóng phim.

8. Triệu Lộ Tư đang có ý định góp cổ phần vào nhà đài.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/7/2022: Triệu Lộ Tư dự định góp cổ phần vào nhà đài, Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy chuẩn bị sinh đứa thứ 2? - Ảnh 2

9. Báo giá chương trình tạp kỹ Angela Baby đã giảm. Do đó, các chương trình tạp kỹ tìm kiếm cô ấy ngày càng nhiều, đoàn đội rất vui khi nhận được những nguồn lực đó, tiếp xúc mà không biết mệt.

10. Bành Dục Sướng và bạn gái đã quyết định kết hôn vào một ngày lành tháng tốt.

11. Năm nay, Triệu Kim Mạch đã hợp tác rất nhiều với Xoài để tăng nhiệt độ. Nhưng bây giờ, Xoài đã không là Xoài ngày xưa nữa.

12. Thành Nghị không ký hợp đồng với bộ phim “Hồ yêu tiểu hồng nương – Trúc nghiệp thiên”, phần phim này cũng sẽ không khai máy sớm.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/7/2022: Triệu Lộ Tư tiếp tục 'nên duyên' cùng Ngô Lỗi, Triệu Lệ Dĩnh không hài lòng hiệu ứng phát sóng của 'Hạnh phúc đến Vạn gia'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/7/2022: Triệu Lộ Tư tiếp tục 'nên duyên' cùng Ngô Lỗi, Triệu Lệ Dĩnh không hài lòng hiệu ứng phát sóng của 'Hạnh phúc đến Vạn gia'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (30/7/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Trần Hiển Trần Nghiên Hy sao Hoa ngữ sao Châu Á

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/7/2022: Triệu Lộ Tư tiếp tục 'nên duyên' cùng Ngô Lỗi, Triệu Lệ Dĩnh không hài lòng hiệu ứng phát sóng của 'Hạnh phúc đến Vạn gia'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/7/2022: Triệu Lộ Tư tiếp tục 'nên duyên' cùng Ngô Lỗi, Triệu Lệ Dĩnh không hài lòng hiệu ứng phát sóng của 'Hạnh phúc đến Vạn gia'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/7/2022: Triệu Lộ Tư 'nên duyên' cùng Lưu Hạo Nhiên, vết thương ở eo của Triệu Lệ Dĩnh tái phát liên tục?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/7/2022: Triệu Lộ Tư 'nên duyên' cùng Lưu Hạo Nhiên, vết thương ở eo của Triệu Lệ Dĩnh tái phát liên tục?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/7/2022: Thù lao đi show của Angela Baby giảm mạnh, phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba sắp chiếu?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/7/2022: Thù lao đi show của Angela Baby giảm mạnh, phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba sắp chiếu?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/7/2022: Lâm Chí Dĩnh bị thương rất nghiêm trọng, phim của Dương Mịch và Hứa Khải sẽ lên sóng vào tháng 8?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/7/2022: Lâm Chí Dĩnh bị thương rất nghiêm trọng, phim của Dương Mịch và Hứa Khải sẽ lên sóng vào tháng 8?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/7/2022: Triệu Lệ Dĩnh nhiều lần bị thương ở phần thắt lưng, mối quan hệ giữa Đường Yên và Hồ Ca rất tốt?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/7/2022: Triệu Lệ Dĩnh nhiều lần bị thương ở phần thắt lưng, mối quan hệ giữa Đường Yên và Hồ Ca rất tốt?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/7/2022: Dương Mịch đã mua một căn phòng ở Hoành Điếm để tiện quay phim, Phạm Băng Băng chuẩn bị kết hôn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/7/2022: Dương Mịch đã mua một căn phòng ở Hoành Điếm để tiện quay phim, Phạm Băng Băng chuẩn bị kết hôn?

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 2 giờ 46 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 46 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 4 giờ 46 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 5 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 5 giờ 46 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 6 giờ 16 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 46 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 7 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI