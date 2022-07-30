Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/7/2022: Triệu Lộ Tư tiếp tục 'nên duyên' cùng Ngô Lỗi, Triệu Lệ Dĩnh không hài lòng hiệu ứng phát sóng của 'Hạnh phúc đến Vạn gia'?

Tâm linh - Tử vi 30/07/2022 13:17

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (30/7/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Độ nhận diện và nhan sắc của Cổ Lực Na Trát đều nổi bật, nhưng lượng truy cập của cô so với các tiểu hoa khác vẫn kém hơn một chút, số hợp đồng thương mại của cô cũng không nhiều.

2. Tài nguyên của Địch Lệ Nhiệt Ba bắt đầu vượt qua khỏi tầm kiểm soát của Gia Hành, rất nhiều kế hoạch mới đang chờ cô ở phía trước.

3. Giang Sơ Ảnh không thích lái xe nhưng cô có tới 3,4 chiếc xe. Mỗi lần đi đâu đều là bạn tới nhà lái đi.

4. Triệu Lệ Dĩnh không hài lòng lắm với hiệu ứng phát sóng của "Hạnh phúc đến Vạn gia". Bởi vì ngay từ đầu cô ấy đã mong đợi sẽ dùng bộ phim này để giành giải thưởng, bây giờ cô ấy không chắc chắn lắm.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/7/2022: Triệu Lộ Tư tiếp tục 'nên duyên' cùng Ngô Lỗi, Triệu Lệ Dĩnh không hài lòng hiệu ứng phát sóng của 'Hạnh phúc đến Vạn gia'? - Ảnh 1

5. Sau khi Cảnh Điềm gặp nạn, đoàn đội của cô đã hạ thấp mức thù lao xuống kỷ lục. Nhân cơ hội này đã có không ít công ty điện ảnh và tuyền hình tranh thủ ký hợp đồng với cô.

6. Triệu Kim Mạch, Trương Tử Phong, Lý Canh Hi đều là “em gái quốc dân”, đều đóng phim truyền hình, cũng đều có người nâng đỡ. Phía sau Trương Tử Phong là Hoa Nghị, sau Triệu Kim Mạch là Vương Kinh Hoa, sau Lý Canh Hi là Từ Tịnh Lôi, đều là những thế lực khủng trong giới.

7. Phim của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư còn chưa chiếu xong mà cả hai người đã nhận được kịch bản hợp tác lần 2.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/7/2022: Triệu Lộ Tư tiếp tục 'nên duyên' cùng Ngô Lỗi, Triệu Lệ Dĩnh không hài lòng hiệu ứng phát sóng của 'Hạnh phúc đến Vạn gia'? - Ảnh 2

8. Đối với những bản thảo tuyên truyền, Trần Hiểu không quan tâm. Anh chủ yếu quan tâm đến diễn xuất của mình thôi.

9. Không đóng phim chung nhưng có thể sắp tới Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương sẽ hội ngộ trên một sân khấu.

10. Nhậm Gia Luân dự định đổi hướng để phát triển sự nghiệp.

11. Lưu Diệc Phi thu hoạch được nhiều thứ nhờ Mộng Hoa Lục. Lịch trình thời gian tới của cô xem như đã kín hết. Đi Về Nơi Có Gió đóng máy thì cô sẽ đóng Trường Lãng.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Sau hôm nay (30/7/2022), Quan Thế Âm hiển linh phù trợ, 3 con giáp sự nghiệp 'phất cao như diều', tiền tài ngập lối, hứng trọn lộc trời, khó ai giàu sánh bằng

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Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sự nghiệp "phất cao như diều", tiền tài ngập lối, hứng trọn lộc trời, khó ai giàu sánh bằng sau hôm nay.

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