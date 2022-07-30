Tử vi 10 ngày tới (1/8-10/8), thần đồng tiên tri dự đoán đúng 3 con giáp trúng ngay độc đắc, bội thu tiền bạc, ngồi không cũng giàu 'nứt vách đổ tường'

Tâm linh - Tử vi 30/07/2022 04:35

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây trúng ngay độc đắc, bội thu tiền bạc, ngồi không cũng giàu "nứt vách đổ tường" vào 10 ngày tới.

Tuổi Dần

Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ tiến triển tốt đẹp, Chính Quan cho thấy những ai làm công việc bàn giấy trong sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức nhanh chóng nếu bản mệnh biết chớp được cơ hội thể hiện điểm mạnh của mình. Con giáp này sẽ nhận được sự khâm phục của đồng nghiệp và được cấp trên đánh giá cao.

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này cũng vô cùng hài hòa, êm đẹp. Ngũ hành Hỏa Thổ tương sinh mang đến nguồn động lực tuyệt vời của bản mệnh đến từ chính gia đình của mình. Mỗi khi mệt mỏi, con giáp này đều được những người thân yêu động viên và tiếp thêm sức mạnh. Bạn cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó.

Tử vi 10 ngày tới (1/8-10/8), thần đồng tiên tri dự đoán đúng 3 con giáp trúng ngay độc đắc, bội thu tiền bạc, ngồi không cũng giàu 'nứt vách đổ tường' - Ảnh 1
Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ tiến triển tốt đẹp, Chính Quan cho thấy những ai làm công việc bàn giấy trong sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đúng 10 ngày nữa, Thần Tài xuất hiện là dấu hiệu cho thấy người tuổi Tỵ có phúc lộc dồi dào, làm ăn thu lợi, nhất là những người làm nghề tự do. Con giáp này có cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt, chỉ chờ đưa tay nắm bắt là sẽ có thể thay đổi vận mệnh cho cuộc đời mình.

Ngũ hành tương sinh cho thấy đường tình duyên trong ngày của tuổi Tỵ cũng đang có những dấu hiệu khởi sắc, êm đẹp. Nếu con giáp này còn độc thân thì sẽ cơ hội bày tỏ tình cảm với người mình cảm mến đã lâu. Còn với những người đã có gia đình, để giữ được ngọn lửa hôn nhân, bản mệnh cần phải thường xuyên hâm nóng tình yêu, chứ đừng chỉ chờ tới một dịp đặc biệt mới thể hiện cảm xúc của bản thân.

Tử vi 10 ngày tới (1/8-10/8), thần đồng tiên tri dự đoán đúng 3 con giáp trúng ngay độc đắc, bội thu tiền bạc, ngồi không cũng giàu 'nứt vách đổ tường' - Ảnh 2
Thần Tài xuất hiện là dấu hiệu cho thấy người tuổi Tỵ có phúc lộc dồi dào, làm ăn thu lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Quý nhân sẽ phù trợ cho người tuổi Ngọ có một tinh thần hăng hái và nhiệt tình trong mọi việc trong 10 ngày tới. Dù công việc có khó khăn đến đâu, con giáp này vẫn sẵn sàng kiên nhẫn thực hiện tới cùng. Vốn là người luôn nghĩ cho người khác, bản mệnh cũng sẵn lòng giúp đỡ khi thấy ai đó gặp khó khăn.

Đường nhân duyên của bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội phát triển tình cảm. Nếu còn độc thân con giáp này sẽ có cuộc gặp gỡ với những đối tượng thú vị, đời sống tình cảm phong phú, trong khi đó người có đôi tìm được cảm giác phấn chấn như lúc ban đầu mới yêu.

Tử vi 10 ngày tới (1/8-10/8), thần đồng tiên tri dự đoán đúng 3 con giáp trúng ngay độc đắc, bội thu tiền bạc, ngồi không cũng giàu 'nứt vách đổ tường' - Ảnh 3
Quý nhân sẽ phù trợ cho người tuổi Ngọ có một tinh thần hăng hái và nhiệt tình trong mọi việc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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