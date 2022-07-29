Tử vi 10 ngày tới (30/7-8/8), xin chúc mừng top 3 con giáp trúng số lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng, giàu sang đỉnh điểm

Tâm linh - Tử vi 29/07/2022 16:10

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây trúng số lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng, giàu sang đỉnh điểm vào đúng 10 ngày tới.

Tuổi Sửu

Phương diện tài lộc của người tuổi Sửu sẽ rất vượng phát trong 10 ngày tới. Bạn sẽ có khoảng thời gian vô cùng thuận lợi, chẳng cần phải lo lắng chuyện tiền bạc. Tuy nhiên bản mệnh đừng quên phải chấn chỉnh lại bản thân, khiêm tốn không có nghĩa là người khác không biết năng lực của mình.

Ngoài ra, vận trình tình cảm khởi sắc, con giáp may mắn này và đối phương hài hòa về mặt tính cách, biết thông cảm và thấu hiểu cho nhau. Người độc thân có lẽ cần bỏ nhiều thời gian hơn để tìm kiếm một nửa cho mình. Dù đã bỏ bớt nhiều tiêu chuẩn nhưng dường như xung quanh có quá ít người có thể đáp ứng nổi những điều đó.

Tử vi 10 ngày tới (30/7-8/8), xin chúc mừng top 3 con giáp trúng số lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng, giàu sang đỉnh điểm - Ảnh 1
Phương diện tài lộc của người tuổi Sửu sẽ rất vượng phát trong 10 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đúng 10 ngày tới, đường sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ trở nên rất hanh thông và khởi sắc bất ngờ. Bản mệnh có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị và cho rằng đó chỉ do may mắn. Đừng quá bận tâm bởi chỉ có bản thân mới biết mình đã trải qua những gì, cố gắng nỗ lực ra sao để có được vị trí hiện tại.

Tài lộc thuận lợi, các nguồn thu tăng vì bản mệnh có cơ hội kiếm tiền nhưng đây cũng là lý do khiến cho tuổi Dần không kiểm soát được chi tiêu mà vung tiền hoang phí cho những khoản không cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu lợi nhuận lớn trong ngày như chi tiêu cũng không phải là ít.

Tử vi 10 ngày tới (30/7-8/8), xin chúc mừng top 3 con giáp trúng số lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng, giàu sang đỉnh điểm - Ảnh 2
Đúng 10 ngày tới, đường sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ trở nên rất hanh thông và khởi sắc bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ có những chuyển biến tích cực trong 10 ngày tới. Dù con giáp này gặp chút trục trặc nhưng có vẫn có người giúp đỡ kịp thời, nhưng không phải lúc nào cũng sẽ có người hỗ trợ, bản mệnh vẫn phải dựa vào khả năng của chính mình.

Người có đôi vợ chồng được vun đắp theo thời gian, tình yêu và tình thần hòa quyện khiến cho hai người ngày càng trỏ nên khăng khít và sâu sắc. Những người cô đơn sớm tìm thấy được nửa kia lý tưởng của mình. Mối quan hệ được phát triển từ tình bạn cho đến tình yêu, vì thế mà con giáp này và người ấy có được sự thấu hiểu nhất định. Khi hai tâm hồn cùng đồng điệu, cùng chung sở thích sẽ khiến tình yêu thăng hoa hơn.

Tử vi 10 ngày tới (30/7-8/8), xin chúc mừng top 3 con giáp trúng số lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng, giàu sang đỉnh điểm - Ảnh 3
Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ có những chuyển biến tích cực  - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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