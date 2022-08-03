Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/8/2022: Dương Mịch sẽ đóng phim điện ảnh hài, Lý Thấm tham gia chương trình về tình yêu?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (3/8/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Khổng Tuyết Nhi thẳng tính, gu của cô là những mỹ nam kiểu cao cao gầy gầy, có cơ bụng.

2. bộ phim "Hoan Lạc Tụng" có sự tham gia của Giang Sơ Ảnh, Dương Thái Ngọc, Trương Giai Ninh... dự kiến ngày 14/08 sẽ phát sóng trực tiếp trên nền tảng Tencent.

3. Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn đều là người của giới thời trang, mỗi khi ở cùng nhau họ thường trao đổi về các thiết kế tâm đắc, có mẫu nào mới còn rủ nhau đi sắm.

4. Thẩm Đằng và Dương Mịch sẽ hợp tác phim điện ảnh hài, là kịch bản Thẩm Đằng dành riêng cho cô.

5. Vu Chính từng rất coi trọng Chu Nhất Long, nhiều lần muốn hợp tác với anh nhưng không có cơ hội.

6. Ekip của Trần Đô Linh vạch ra hướng đi cho cô, trước hết sẽ đi bài mỹ nhân cổ trang để mọi người nhớ mặt, sau đó sẽ dễ dàng nhận vai nữ chính.

7. Trong hợp đồng mới của Vương Nhất Bác với công ty có nhiều điều khoản đã thay đổi, từ phương diện phân chia lợi ích tới quyền lợi.

8. Lý Thấm sẽ tham gia chương trình về tình yêu.

9. Nếu không có bất ngờ gì, sau khi quay Minh Long Thiếu Niên sẽ vào đoàn Khánh Dư Niên 2.

10. Trong giới có nhiều chị yêu mến Ngô Lỗi, có người còn bày tỏ trực tiếp với anh rồi.

11. Ngoại trừ phim ảnh Vương Nguyên còn khá nhiều tài nguyên tạp kỹ, chủ yếu là show âm nhạc, lịch trình đang khó để sắp xếp.

12. Danh sách khách mời của Gala Tết Trung thu của Đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam: Vương Nhất Bác, Thái Từ Khôn, Trương Kiệt, TNT, Các Chị Gái Đạp Gió Rẽ Sóng,.... Dẫn chương trình: Hà Cảnh, Tạ Na, Lý Duy Gia.

13. "Dữ Phượng Hành" đã cắt nhiều cảnh của Lạt Mục Dương Tử, sau này phát sóng cũng sẽ không đưa tên cô ấy.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tin-tuc-dua-cbiz-ngay-3-8-2022-duong-mich-se-dong-phim-dien-anh-hai-ly-tham-tham-gia-chuong-trinh-ve-tinh-yeu-488159.html