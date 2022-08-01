Vừa mới xuất hiện, Đường Yên tiếp tục 'gây bão' với nhan sắc 'hack tuổi' đáng trầm trồ

Sao quốc tế 01/08/2022 19:00

Mới đây, Đường Yên bất ngờ tham dự buổi giới thiệu sản phẩm của thương hiệu do cô làm người đại diện và ngay lập tức gây bão mạng.

Mới đây, Đường Yên bất ngờ tham dự buổi giới thiệu sản phẩm của thương hiệu do cô làm người đại diện. Ngay lập tức, ngoại hình trẻ trung ngỡ ngàng và vẻ đẹp ngọt ngào, dịu dàng của nữ diễn viên qua ảnh chưa chỉnh sửa khiến khán giả không khỏi say đắm. 

Vẻ đẹp trẻ trung ngọt ngào của Đường Yên gây bão ở sự kiện. Chẳng ai có thể ngờ được nữ diễn viên đã bước sang độ tuổi U40. Chính vì vậy, không ai có thể "phản đối" khi Đường Yên sinh năm 1983 nhưng được xếp vào nhóm “tiểu hoa đán 85″ cùng với Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Angela Baby, Lưu Thi Thi.

Vừa mới xuất hiện, Đường Yên tiếp tục 'gây bão' với nhan sắc 'hack tuổi' đáng trầm trồ - Ảnh 1
Vừa mới xuất hiện, Đường Yên tiếp tục 'gây bão' với nhan sắc 'hack tuổi' đáng trầm trồ - Ảnh 2

Đường Yên từng sở hữu lượng fan đông không thua kém bất kỳ minh tinh nào. Cô cũng có nhiều tác phẩm nổi tiếng như Bên Nhau Trọn Đời, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Đại Thoại Tây Du, Cẩm Tú Vị Ương... Sau khi đạt nhiều thành công trong sự nghiệp, Đường Yên quyết định nên duyên với La Tấn. Cả hai có với nhau một con gái.

Vừa mới xuất hiện, Đường Yên tiếp tục 'gây bão' với nhan sắc 'hack tuổi' đáng trầm trồ - Ảnh 3

Từ đây, cô lui về ở ẩn và trở thành người phụ nữ của gia đình. Trong khi đồng nghiệp liên tục gia nhập đoàn phim thì Đường Yên vẫn rất yên ắng. Cô không có hoạt động mới, không tham gia sự kiện, mạng xã hội cũng ít cập nhật. Dần dần, cái tên Đường Yên bị bỏ lại khá xa so với những diễn viên cùng lứa. 

Cho tới tận bây giờ, nữ diễn viên vẫn giữ được nét đẹp thanh tú vốn có và "hack tuổi" đỉnh cao. Cô cũng khiến khán giả xuýt xoa nhờ làn da căng bóng mịn màng mà không cần tới các ứng dụng làm đẹp

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Từ khóa:   Đường Yên sao Châu Á sao Hoa ngữ làng sao La Tấn

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