CĐM Trung Quốc xôn xao trước thông tin Tiêu Chiến từ chối đóng chung với Đường Yên, lý do được đưa ra khiến nhiều người đồng tình

Thông tin Tiêu Chiến từ chối đóng chung với đàn chị Đường Yên nhận được nhiều sự quan tâm từ fan của đôi bên.

Từng là một trong những tiểu Hoa đán đình đám của Cbiz, tuy nhiên sau khi kết hôn, sinh con Đường Yên dần lui về ở ẩn. Trong 2 năm trở lại đây, CĐM xứ Trung đang rất hào hứng trước thông tin nữ diễn viên muốn quay trở lại với làng giải trí và càng đặc biệt hơn khi người cô mong muốn hợp tác trong lần comeback này chính là nam thần Tiêu Chiến. Đường Yên và Tiêu Chiến - Ảnh: Internet Theo đó, có blogger cho biết Đường Yên đang muốn cùng Tiêu Chiến hợp tác đóng một bộ phim tình chị em. Tuy nhiên, phía đoàn đội Tiêu Chiến có vẻ không mong muốn lắm. Dù nhận được yêu cầu từ rất sớm nhưng đến nay chàng mỹ nam Trần Tình Lệnh vẫn chưa trả lời đàn chị. Thông tin này vừa được đưa ra đã nhận phải nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng.

Nữ diễn viên muốn hợp tác chung với người đàn em - Ảnh: Internet Cụ thể một số netizen cho rằng, việc đóng cặp với Đường Yên là một canh bạc mạo hiểm đối với Tiêu Chiến khi những nam diễn viên trẻ tuổi trong vài năm gần đây đóng cặp chung với đàn chị chỉ có số ít là thành công, còn lại là thất bại ê chề. Thêm vào đó, việc Đường yên đã kết hôn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc xào couple để quảng bá cho phim. Dựa vào những lý do trên, cư dân mạng cho rằng Tiêu Chiến từ chối hợp tác cùng đàn chị là hoàn toàn dễ hiểu.

Nam diễn viên Tiêu Chiến - Ảnh: Internet - Đường Yên giờ quay lại tuy vẫn nổi tiếng nhưng sẽ khó chọn bạn diễn lắm. Bằng tuổi cô ấy đều chuyển hướng hết rồi. - Đường Yên và Tiêu Chiến đóng chung phim sẽ nổi lắm nhưng sợ không có chemistry thôi. - Giờ kết hôn, sinh con xong Đường Yên lại giống Lưu Thi Thi lui về chăm sóc gia đình. 2 cô này cỡ gần 2 năm không đóng phim rồi còn gì nữa. - Tiêu Chiến lưỡng lự cũng đúng, giờ đóng cùng sau không tạo được chemistry lại ăn chửi cả đôi. Tuy nhiên, tất cả chỉ mới dừng lại ở mức tin đồn và vẫn chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào được đưa ra nên những ai mong muốn Tiêu Chiến và Đường Yên hợp tác chung với nhau hoàn toàn có thể hy vọng về điều đó.

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