Hé lộ loạt phim Hoa ngữ sắp đổ bộ vào tháng 6 tới đây, Tiêu Chiến đối đầu với Triệu Lệ Dĩnh, ai thắng không quan trọng nhưng fan là người hưởng lợi nhất

Tháng 6 tới đây, sẽ có rất nhiều bộ phim Hoa ngữ đình đám xuất hiện. Trong đó không thể không nhắc đến màn so tài giữa Tiêu Chiến và đàn chị Triệu Lệ Dĩnh.

Tháng 6 tới đây, màn ảnh Hoa ngữ dự kiến chào đón sự đổ bộ của nhiều bộ phim đình đám cả hiện đại lẫn cổ trang. Trong đó, Ngọc Cốt Dao và Hạnh Phúc Đến Vạn Gia được kỳ vọng sẽ góp mặt và oanh tạc đường đua phim ảnh bởi nội dung hấp dẫn và sự tham gia của nhiều gương mặt đình đám. Hạnh Phúc Đến Vạn Gia đánh dấu sự trở lại của Triệu Lệ Dĩnh sau khoảng thời gian vắng bóng khá lâu trên thị trường điện ảnh xứ Trung. Bộ phim hứa hẹn sẽ gây nhiều tiếng vang lớn, bởi lẽ danh xưng ''nữ hoàng rating'' không phải chỉ là cái tên khi hầu như mọi bộ phim mà nữ diễn viên họ Triệu góp mắt đều có lượng người xem và tương tác cực kỳ cao.

Tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong phim - Ảnh: Internet Tuy nhiên, việc phim dự kiến lên sóng trong tháng 6 khiến cộng đồng mạng lo lắng. Bởi rất nhiều khả năng phim sẽ giáp mặt với đối thủ đáng gờm là Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn. Theo đó, Ngọc Cốt Dao dù chưa ấn định ngày lên sóng chính thức nhưng một số tin đồn cho rằng phim của Tiêu Chiến sẽ lên sóng vào tháng 6 này.

Nhan sắc của Tiêu Chiến trong Ngọc Cốt Dao khiến nhiều fan nữ ''u mê'' - Ảnh: Internet Việc Triệu Lệ Dĩnh và Tiêu Chiến có nguy cơ đối đầu nhau vào thời gian tới khiến khán giả thích thú. Nhiều netizen thậm chí còn đang háo hức muốn nhanh chóng tới với tháng 6, để có thể chứng kiến màn so tài thú vị giữa 2 ngôi sao hàng đầu làng điện ảnh Cbiz. Netizen đang hy vọng sẽ được chứng màn so tài thú vị giữa cả 2 trên màn ảnh - Ảnh: Internet Tuy nhiên, đó mới chỉ là thông tin được đồn đoán trên các trang MXH tại xứ Trung và vẫn chưa có bất kỳ thông báo gì về thời gian chính thức ra mắt phim của Tiêu Chiến. Nhưng khán giả hoàn toàn có thể kỳ vọng vào sức nóng và độ oanh tạc của hai bộ phim. Mong rằng, dự án lần này của cả Triệu Lệ Dĩnh và đàn em Tiêu Chiến đều sẽ thành công.

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