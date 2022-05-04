Triệu Lệ Dĩnh thuở mới vào nghề: Từng bị cười chê vì xuất thân nông thôn, muốn đóng vai chị đại giang hồ

Sao quốc tế 04/05/2022 22:53

Mới đây, cư dân mạng đã có dịp xem lại một đoạn phỏng vấn thuở mới vào nghề của Triệu Lệ Dĩnh.

Thuở mới bước chân vào làng giải trí Hoa ngữ, trong một bài phỏng vấn của một cuộc thi tìm kiếm tài năng, Triệu Lệ Dĩnh đã có những chia sẻ thẳng thắn về ước mơ muốn làm diễn viên của mình.

Mỹ nhân họ Triệu bày tỏ niềm đam mê mãnh liệt đối với nghiệp diễn: “Ước mơ từ nhỏ của tôi là làm diễn viên. Nếu xứng đáng thì tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả vì giấc mơ, nhưng nếu không đáng thì tôi sẽ không đánh đổi. Đối với tôi cuộc thi này là một trải nghiệm và nếu có thất bại đi chăng nữa thì nó cũng đóng góp vào tương lai sau này của tôi”.

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Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn tiết lộ: “Vai mà tôi muốn diễn nhất có lẽ là chị đại giang hồ - một vai mà không hề giống với hình tượng của tôi chút nào. Tôi thấy vai này cực kỳ ngầu”.

Ít ai biết được rằng, hơn 7 năm kể từ khi bắt đầu làm nghề, cô chỉ được góp mặt trong những vai phụ nhỏ lẻ chẳng được mấy ai quan tâm. Do đó, để có được thành công như ngày hôm nay, Triệu Lệ Dĩnh đã nỗ lực không ngừng nghỉ qua nhiều năm để tích lũy thêm kinh nghiệm và kỹ năng cho mình.

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Đã hơn 16 năm góp mặt trong làng giải trí Cbiz, Triệu Lệ Dĩnh vẫn luôn nghiêm túc với ước mơ từ thuở nhỏ của mình.

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