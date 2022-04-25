Phùng Thiệu Phong lộ vẻ tiều tụy gây lo lắng sau khi bị Triệu Lệ Dĩnh thẳng thừng từ chối tái hôn

Dù ly hôn đã được một khoảng thời gian nhưng mọi động thái xung quanh Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn được khán giả dõi theo.

Cách đây không lâu, cư dân mạng xôn xao trước thông tin đồn Phùng Thiệu Phong hậu ly hôn vẫn muốn mời vợ cũ cùng tham gia phim mới, yêu cầu hòa giải nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã dứt khoát từ chối. Thái độ phũ phàng của nữ diễn viên cho thấy cô thực sự đã "cạn tình" với gia đình họ Phùng.

Trong khi nàng tiểu hoa 8x ngày càng thăng hoa trong nhan sắc và sự nghiệp thì chồng cũ Phùng Thiệu Phong lại xuống dốc không phanh. Nam diễn viên không chỉ ít tài nguyên phim ảnh, ít xuất hiện trước truyền thông còn nhiều lần để lộ thân hình gầy guộc, tiều tụy với cánh tay chỉ còn "da bọc xương". Vì thế, cư dân mạng không khỏi lo lắng cho tình trạng sức khỏe hiện tại của anh.

Phùng Thiệu Phong trong hậu trường phim mới nhất - Ảnh: Internet

Không ít người cho rằng Phùng Thiệu Phong đang giảm cân để lên hình cho đẹp, người lại đoán rằng chuyện anh còn vấn vương Triệu Lệ Dĩnh, chưa quên được mối tình dang dở với vợ cũ. Dù thế nào đi nữa thì so với vợ cũ ngày càng tỏa sáng thì Phùng Thiệu Phong giờ đây lại "lép vế" hơn rất nhiều.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong - Ảnh: Internet

Sau khi ly hôn, Phùng Thiệu Phong được cho là nhiều lần tiết lộ muốn "nối lại tình xưa" với Triệu Lệ Dĩnh nhưng đều bị vợ cũ từ chối. Thậm chí, có thông tin rò rỉ rằng nam diễn viên họ Phùng còn nhờ sự giúp đỡ của một người bạn chung với vợ cũ để thuyết phục cô tái hợp.

Thần sắc của Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý hậu tin đồn 'nối lại tình xưa' với Phùng Thiệu Phong Gần đây, loạt ảnh Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện sau tin đồn tái hợp cùng "chồng cũ" Phùng Thiệu Phong trong phim mới nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phung-thieu-phong-lo-ve-tieu-tuy-gay-lo-lang-sau-khi-bi-trieu-le-dinh-thang-thung-tu-choi-tai-hon-464401.html