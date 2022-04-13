Sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh 'lên hương', Phùng Thiệu Phong bây giờ mới bứt phá ngoạn mục?

Hậu ly hôn, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh ngày càng thăng tiến, trong khi đó Phùng Thiệu Phong lại khá kín tiếng.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong là cặp đôi nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh tích cực dành thời gian đóng phim khiến sự nghiệp ngày càng thăng tiến, trong khi đó Phùng Thiệu Phong lại khá kín tiếng. Trong suốt thời gian vừa qua, nam diễn viên gần như "ở ẩn" và vắng bóng trên màn ảnh kể từ sau "bén duyên" với Triệu Lệ Dĩnh. Mới đây, trang Sina đưa tin, Phùng Thiệu Phong đã chính thức tái xuất màn ảnh với bộ phim "Tâm cư" mà nam diễn viên tham gia có nhiều dàn diễn viên nổi tiếng như Đồng Dao, Hải Thanh...

Phùng Thiệu Phong trong phim mới được khen ngợi và đánh giá cao - Ảnh: Internet Theo truyền thông Hoa ngữ, Phùng Thiệu Phong lần này tái xuất vào vai Thi Nguyên - một người chồng trải qua nhiều biến cố trong "Tâm cư". Tại bộ phim này, nam diễn viên lột tả được một nhân vật có diễn biến tâm lý phức tạp khi phải đối mặt với nhiều biến cố của cuộc sống khiến anh lúc sa sút, trầm cảm và mặc cảm. Những cảnh quay diễn biến tâm lý, Phùng Thiệu Phong không cần thoại, chỉ cần dùng ánh mắt và biểu cảm cũng đã toát lên được sự bất đắc sĩ của nhân vật trong cuộc hôn nhân đầy khó thở với nữ chính Cố Thanh Du (Đồng Dao đóng). Đây được xem là tác phẩm khiến nam diễn viên họ Phùng lấy lại phong độ diễn xuất. Từng là tài tử nổi tiếng với nhiều tác phẩm như “Cung tỏa tâm ngọc”, “Mỹ nhân tâm kế”,... nhưng sau khi kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh lại bị nàng tiểu hoa đán 8x lấn lướt khiến sự nghiệp của anh dần bị lu mờ.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong là cặp đôi nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh: Internet Sau khi ly hôn, các bộ phim mà Phùng Thiệu Phong tham gia đều trở thành "bom xịt" như "Nguyện vọng chí mạng", "Bác sĩ Trung Hoa", "Fatal Wish". Do đó, bộ phim lần này của tình cũ Triệu Lệ Dĩnh sẽ tạo nên dấu ấn lớn trong sự nghiệp.

Xôn xao thông tin Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong 'nối lại tình xưa'? Gần đây, cư dân mạng xứ Trung bàn tán xôn xao trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn qua lại với nhau sau khi "đường ai nấy đi".

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