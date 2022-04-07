Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba liệu có xứng tầm khi đề cử lên hàng 'Tứ Đại Hoa Đán' Cbiz?

Sao quốc tế 07/04/2022 15:16

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung đã mở một cuộc bầu chọn Tân tứ đại Hoa đán của Cbiz.

Kể từ sau những Chương Tử Di, Từ Tịnh Lôi, Châu Tấn, Triệu Vy đươc trở thành "Tứ đại Hoa đán" thì chẳng còn nữ diễn viên nào đủ sức để đứng vào hàng kế cận cho danh hiệu này. Gần đây, cư dân mạng xứ Trung đã mở lại cuộc bình chọn này và đã có những đề cử thích hợp cho "Tân Tứ đại Hoa đán".

Theo đó, những cái tên được cư dân mạng nhắc đến nhiều nhất là Triệu Lệ DĩnhDương Mịch Địch Lệ Nhiệt Ba. Đây là 3 sao nữ đang rất nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ, không chỉ có nhan sắc xinh đẹp mà 3 mỹ nhân này còn có sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao. Song, không ít ý kiến cho rằng dàn sao nữ này vẫn chưa đủ tầm để bước vào hàng ngũ đại Hoa đán.

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Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Đầu tiên phải nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh, cô hiện đang là người đẹp có tiềm năng nhất trong lứa tiểu Hoa 85. Không chỉ có ngoại hình ưa nhìn, nữ diễn viên còn được công nhận về khả năng diễn xuất. Nàng tiểu Hoa đã có tay rất nhiều dự án phim nổi bật như Hoa Thiên Cốt, Sam Sam Đến Rồi, Minh Lan Truyện, Sở Kiều Truyện…

Tuy nhiên, nguyên do cô vẫn chưa "bật" được lên hàng Đại Hoa Đán là do cô chưa tạo được thành tích ấn tượng bên mảng, số giải thưởng mà Triệu Lệ Dĩnh đạt được cũng rất ít. Có lưu lượng cao, nhưng xét về thực tích thì tình cũ của Phùng Thiệu Phong vẫn kém xa các đại Hoa đán hiện nay.

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Dương Mịch Ảnh: Internet

Được xem là cạnh tranh ngang hàng với Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch cũng không hề kém cạnh. Nói về lượng người hâm mộ hay khả năng mang hàng cho các nhãn hiệu, nữ diễn viên này chắc chắn không lép vế. 

Thế nhưng, về tác phẩm phim ảnh, Dương Mịch chỉ có phim "gây bão" chứ chưa thực sự có tác phẩm nào xứng đáng xếp vào hàng đỉnh cao như của Chương Tử Di hay Châu Tấn. Mặt khác, nữ diễn viên dù đã bỏ xa dàn tiểu hoa cùng thời, thế nhưng để so với các đàn chị vẫn là "một trời một vực". Ngoài ra, đến nay, Dương Mịch vẫn chưa có được giải thưởng nào để tự hào về mảng diễn xuất. Chính vì vậy, nàng tiểu Hoa khó có cơ hội trở thành một trong những Tân tứ đại Hoa đán của Cbiz.

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Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Ngay cả 2 đàn chị vừa có lưu lượng, vừa có tác phẩm nổi bật cũng không thể bước chân vào hàng ngũ đại Hoa đán thì cơ hội của Địch Lệ Nhiệt Ba lại càng không có khả năng cao. Tham gia đóng phim từ lâu, thế nhưng đến nay nàng mỹ nữ Tân Cương vẫn chưa có bộ phim nào giúp khẳng định tên tuổi. Thậm chí, phong độ diễn xuất của cô nàng không ổn định, đôi khi bị đánh giá diễn xuất kém và gương mặt lai tây khó hợp cổ trang khiến Địch Lệ Nhiệt Ba gặp nhiều khó khăn khi xuất hiện trên màn ảnh.

Cả 3 sao nữ được nhắc đến đều là những gương mặt đang rất nổi tiếng của Cbiz. Dù vậy, so với các đại Hoa đán trước đó, rõ ràng thực lực của Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba đều kém rất xa Đại Hoa đán như Chương Tử Di, Từ Tịnh Lôi, Châu Tấn, Triệu Vy. Nếu muốn đặt chân vào "Đại Hoa Đán" thì 3 người đẹp này sẽ phải cố gắng hơn nữa.

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