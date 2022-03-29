Hé lộ bộ ảnh tình cảm, Dương Mịch bị mỉa mai 'như bà cô' khi sánh cùng với 'đàn em kém 9 tuổi' Hứa Khải

Sao quốc tế 29/03/2022 15:16

"Định luật tình yêu 80/20" là bộ phim đầu tiên Dương Mịch đóng cặp cùng đàn em kém cô 9 tuổi - Hứa Khải.

Mới đây, trang Sina thông tin, bộ phim "Định luật tình yêu 80/20" đã hoàn thành việc xúc tiến đầu tư và đang trong giai đoạn lên lịch trình phát sóng. Ngay khi bộ phim công bố diễn viên đã nhanh chóng liên tục leo lên top tìm kiếm. Bởi vì Dương Mịch là gương mặt luôn thu hút sự quan tâm, trong khi Hứa Khải cũng là ngôi sao đang lên. Sự kết hợp lần này được cho là thử nghiệm mới của Dương Mịch bởi đây là lần đầu, cô đóng cùng đàn em kém nhiều tuổi.

Không chỉ về tuổi đời, tuổi nghề của Hứa Khải cũng kém xa "đàn chị" Dương Mịch. Do đó, dù chưa phát sóng nhưng phim cũng bị nhiều nghi ngờ về màn tương tác của cả hai trong dự án. Những hình ảnh của bộ phim được hé lộ cũng nhận được sự chú ý nhiều diễn đàn bởi những cảnh tình tứ của cặp đôi.

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Tuy nhiên, Dương Mịch chịu nhiều chỉ trích vì vẻ ngoài già dặn, chững chạc hơn nhiều so với Hứa Khải. Sự chênh lệch tuổi tác, cộng với nhân vật trong phim là người thành công nên có phong cách ăn mặc mang tính công sở khiến nữ diễn viên bị chê như "bà cô" khi đứng cùng đàn em. Thậm chí còn có ý kiến còn mỉa mai nữ diễn viên "trông như mẹ kế và con trai".

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Đoàn phim tung khá nhiều phân đoạn tình cảm của cặp đôi - Ảnh: Internet

"Định luật 80/20 của tình yêu" là câu chuyện xoay quanh Tần Thi (do Dương Mịch thủ vai) - nữ luật sư một lòng theo đuổi sự nghiệp, bị cha mẹ ép hôn. Công ty luật sư danh tiếng Thành Dư Tuệ công khai tuyển chọn luật sư yêu cầu đã kết hôn. Vì thế, anh hai của Tần Thi là Tần Văn Vũ dù chưa được sự cho phép của Tần Thi đã thay đổi trạng thái hôn nhân của Tần Thi thành đã kết hôn. Tần Thi không biết rõ chuyện gì và cứ nhậm chức. Trong một cuộc họp thương hội, Lão Kim đề cử Tần Thi trở thành cố vấn pháp luật của hội nữ danh nhân, lúc này cô mới biết mình đã kết hôn.

Theo thông báo, bộ phim sẽ ra mắt khán giả vào quý 1 năm 2022. Phim thuộc thể loại tình cảm tâm lý, bao gồm 20 tập.

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