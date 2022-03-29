Hé lộ bộ ảnh tình cảm, Dương Mịch bị mỉa mai 'như bà cô' khi sánh cùng với 'đàn em kém 9 tuổi' Hứa Khải

Mới đây, trang Sina thông tin, bộ phim "Định luật tình yêu 80/20" đã hoàn thành việc xúc tiến đầu tư và đang trong giai đoạn lên lịch trình phát sóng. Ngay khi bộ phim công bố diễn viên đã nhanh chóng liên tục leo lên top tìm kiếm. Bởi vì Dương Mịch là gương mặt luôn thu hút sự quan tâm, trong khi Hứa Khải cũng là ngôi sao đang lên. Sự kết hợp lần này được cho là thử nghiệm mới của Dương Mịch bởi đây là lần đầu, cô đóng cùng đàn em kém nhiều tuổi.

Không chỉ về tuổi đời, tuổi nghề của Hứa Khải cũng kém xa "đàn chị" Dương Mịch. Do đó, dù chưa phát sóng nhưng phim cũng bị nhiều nghi ngờ về màn tương tác của cả hai trong dự án. Những hình ảnh của bộ phim được hé lộ cũng nhận được sự chú ý nhiều diễn đàn bởi những cảnh tình tứ của cặp đôi.