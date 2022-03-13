Dàn nữ minh tinh Hoa ngữ trổ tài cosplay: Angela Baby hóa tiên nữ, Dương Mịch 'hack tuổi' bất chấp

Điểm loạt dàn sao nữ Hoa ngữ đã có màn cosplay rất ấn tượng khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ và ngợi khen.

Hiện nay, xu hướng cosplay những nhân vật trong truyện tranh, phim hoạt hình hay trong game cũng được rất nhiều người quan tâm chú ý. Dàn sao nữ Hoa ngữ đình đám chẳng thể bỏ qua "hot trend" thú vị này. Địch Lệ Nhiệt Ba Là nữ thần sắc đẹp thế hệ mới của làng giải trí Hoa ngữ, nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba chẳng phải dạng vừa đâu. Mỹ nữ Tân Cương từng gây chú ý khi hóa thân thành nàng yêu hồ xinh đẹp trong game, khiến khán giả phải ngất ngây với nhan sắc yêu kiều, vừa sắc sảo lại vừa ngọt ngào.

Tất cả những điều này kết hợp cùng nhan sắc xinh đẹp của nữ minh tinh tạo nên một tổng thể vô cùng hoàn hảo. Có thể nói rằng, tạo hình này của nữ diễn viên được công chúng đánh giá rất cao và gợi nhớ đến hình ảnh nàng Phượng Cửu trong "Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa". Angela Baby Từng mê mệt trước những tạo hình như Elsa, Thủy thủ mặt trăng,... Mới đây, nữ diễn viên khoe loạt ảnh cosplay như tiên nữ trẻ trung và quyến rũ trong tiệc sinh nhật đón tuổi 33. Cô biến mình thành nhân vật hoạt hình Tinker Bell, xung quanh đều là khung cảnh thần tiên được bài trí cực kỳ công phu gồm nến, hoa và những dãy nhà gỗ. Người đẹp còn gây ấn tượng với mái tóc vàng khác lạ, hiện đại.

Hình ảnh mới của Angela Baby nhận được nhiều lời khen của cộng đồng mạng. Người hâm mộ cũng gửi lời chúc mừng mỹ nhân 8X đón tuổi mới trong bình yên, hạnh phúc và thành công hơn nữa trong sự nghiệp. Hiện tại, Angela Baby đang là quý cô độc thân nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ cùng Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch… Dương Mịch Luôn là người đón đầu xu hướng của showbiz Hoa ngữ, Dương Mịch chẳng thể bỏ qua xu hướng mới này. Mới đây, nữ diễn viên đã nhận vô số lời khen ngợi với nhan sắc ngọt ngào, trẻ trung khi cosplay thành nhân vật Shampoo trong bộ truyện tranh nổi tiếng "Một Nửa Ranma". Những khoảnh khắc khoe nhan sắc của Dương Mịch đều chưa bao giờ làm người hâm mộ cảm thấy thất vọng. Cúc Tịnh Y Cúc Tịnh Y thử hóa thân thành nàng Thủy thủ mặt trăng xinh đẹp, cả bầu trời ký ức tuổi thơ với biết bao người. Nữ diễn viên gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, yêu kiều và sự đầu tư chỉn chu về mặt tạo hình. Với mái tóc vàng duyên dáng, ngọt ngào đến tan chảy, nữ diễn viên "mỹ nữ 4000 năm" nhận được vô số lời khen ngợi về nhan sắc xinh đẹp hút hồn.

Hậu ly hôn, Angela Baby 'gây choáng' khi hóa tiên nữ xinh đẹp đón sinh nhật tuổi 33 Cách đây không lâu, Angela Baby gây ấn tượng với nhan sắc đẹp tựa thiên thần trong bữa tiệc sinh nhật mừng tuổi 33 của mình.

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