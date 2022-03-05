Hậu ly hôn, Angela Baby 'gây choáng' khi hóa tiên nữ xinh đẹp đón sinh nhật tuổi 33

Trước đó, vào cuối tháng 1/2022, Angela Baby xác nhận "đường ai nấy đi" với nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh sau 8 năm bên nhau. Cả hai đều im lặng trước những lời đồn thổi quanh cuộc sống hôn nhân của mình. Đồng thời, cặp đôi tiếp tục làm việc, chăm sóc con cái và tập trung tận hưởng cuộc sống tự do.

Từ khi công khai ly hôn, Angela Baby liên tục chia sẻ với người hâm mộ với những hình ảnh tươi tắn, rạng rỡ. Mới đây, cô khoe loạt ảnh cosplay như tiên nữ trẻ trung và quyến rũ trong tiệc sinh nhật đón tuổi 33. Cụ thể, nữ diễn viên đội tóc giả màu vàng, phục trang xinh xắn. Bữa tiệc do bạn bè thân thiết và trợ lý tổ chức như món quà cho cô.