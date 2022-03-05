Hậu ly hôn, Angela Baby 'gây choáng' khi hóa tiên nữ xinh đẹp đón sinh nhật tuổi 33

Cách đây không lâu, Angela Baby gây ấn tượng với nhan sắc đẹp tựa thiên thần trong bữa tiệc sinh nhật mừng tuổi 33 của mình.
- Angelababy đón sinh nhật giản dị và đầm ấm hậu ly hôn Huỳnh Hiểu Minh
- Con trai Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh được khen ngợi vì làm được điều này
Trước đó, vào cuối tháng 1/2022, Angela Baby xác nhận "đường ai nấy đi" với nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh sau 8 năm bên nhau. Cả hai đều im lặng trước những lời đồn thổi quanh cuộc sống hôn nhân của mình. Đồng thời, cặp đôi tiếp tục làm việc, chăm sóc con cái và tập trung tận hưởng cuộc sống tự do.
Từ khi công khai ly hôn, Angela Baby liên tục chia sẻ với người hâm mộ với những hình ảnh tươi tắn, rạng rỡ. Mới đây, cô khoe loạt ảnh cosplay như tiên nữ trẻ trung và quyến rũ trong tiệc sinh nhật đón tuổi 33. Cụ thể, nữ diễn viên đội tóc giả màu vàng, phục trang xinh xắn. Bữa tiệc do bạn bè thân thiết và trợ lý tổ chức như món quà cho cô.
Khi trở thành gái độc thân, Angela Baby ngày càng trẻ trung và luôn biết cách chọn cho mình những trang phục, tạo hình phù hợp. Đáng chú ý hơn nữa, từ khoá "Angela Baby xinh đẹp như thiên thần giáng trần trong bữa tiệc sinh nhật của mình" được tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng gửi lời chúc mừng mỹ nhân 8X đón tuổi mới trong bình yên, hạnh phúc và thành công hơn nữa trong sự nghiệp.
Hiện tại, Angela Baby đang là quý cô độc thân nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Cô nhận được nhiều lời mời chụp hình, tham dự sự kiện và có nhiều dự án phim đáng chờ đợi ra mắt trong năm 2022.