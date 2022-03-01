Angelababy đón sinh nhật giản dị và đầm ấm hậu ly hôn Huỳnh Hiểu Minh

Sao quốc tế 01/03/2022 11:19

Năm nay cũng là năm đầu tiên Angelababy tổ chức sinh nhật kể từ khi ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh. Khác với sự phô trương thường thấy khi ở bên chồng cũ, năm nay nữ minh tinh lựa chọn việc ăn mừng đơn giản bên những người bạn thân của mình.

Cách đây không lâu, Huỳnh Hiểu MinhAngelababy đã thông báo cả hai chính thức ly hôn trong sự ngỡ ngàng của công chúng, tôi liên tục xuất hiện nhiều đồn đoán không hay về lý do cả hai rời xa nhau nhưng họ vẫn giữ im lặng. Vào ngày 28/2 vừa qua, cũng chính là sinh nhật lần thứ 33 của Angelababy - sinh nhật đầu tiên mà không có ông xã bên cạnh.

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Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy đã thông báo ly hôn cách đây không lâu

Những năm trước đây, sinh nhật của Angelababy vô cùng hoành tráng với bữa tiệc được trang hoàng lung linh cùng những món quà siêu đắt đỏ và vô cùng giá trị từ Huỳnh Hiểu Minh cũng những người đồng nghiệp giàu có trong giới.

Sinh nhật của Angelababy năm nay lại khá giản dị khi chỉ có sự xuất hiện của 3 người bạn mà cô chơi thân nhất trong giới giải trí là Dương Mịch, Nghê Ni và MC Trương Đại Đại. Ngoài những người thân thiết với cô, còn lại chẳng ai mảy may gửi đến cô một câu chúc phúc nào cả.

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Năm nay, Angelababy chỉ đón sinh nhật bên 3 người bạn thân chứ không tổ chức tiệc hoành tráng

Được biết, Huỳnh Hiểu Minh là một người rất thích khoa trương, náo nhiệt, vì vậy khi tổ chức sinh nhật cho vợ yêu thì anh cũng vô cùng tỉ mỉ và hoành tráng. Những năm trước, khi cặp đôi còn ở bên nhau, Huỳnh Hiểu Minh còn tặng cho vợ cũ những phần quà "khủng" như siêu xe thể thao, nhẫn kim cương khổng lồ hay tổ chức bữa tiệc gồm những người siêu máu mặt trong giới đến để tăng tài nguyên cho cô.

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Huỳnh Hiểu Minh từng tặng cho Angelababy những món quà 'khủng' mỗi dịp sinh nhật cô khi hai người còn bên nhau

Tuy vậy, khoảng 3 năm trở lại đây, kể từ khi Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh bị đồn đoán là đã ly thân, ly hôn thì tiệc sinh nhật của nữ minh tinh không còn hoành tráng nữa mà thay vào đó là bữa tiệc nhẹ nhàng bên gia đình và lời chúc "có lệ" của ông xã trên Weibo. Nhiều người cho rằng, sự hào nhoáng khi hai người bên nhau hoàn toàn là giả dối và Angelababy nếu muốn thành công hơn nữa thì chỉ nên dựa vào bản thân mình mà cố gắng từng ngày thôi.

Ảnh: Internet

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Tuy diện một bộ trang phục hết sức lộng lẫy và đắt tiền khi biểu diễn tại Đêm hội Nguyên tiêu nhưng Angelababy lại khiến khán giả thất vọng vì đã hát nhép vô cùng lộ liễu.

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