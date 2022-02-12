Triệu Lệ Dĩnh bị cô lập giữa dàn tiểu Hoa đán, Dương Mịch - Angelababy ngồi chung bàn cũng 'lơ đẹp' thấy rõ

Sau 15 năm lăn lộn trong ngành giải trí, Triệu Lệ Dĩnh từ một cô gái nông thôn "chân đầy phèn" đã lột xác thành công, trở thành một nữ minh tinh hạng A khiến ai cũng nể phục của làng giải trí Hoa ngữ. Tuy vậy, so với các diễn viên nữ khác thì cô có rất ít mối quan hệ và cũng không có nhiều bạn thân trong giới,

Khoảnh khắc mà Triệu Lệ Dĩnh bị cô lập giữa những minh tinh Dương Mịch, Angelababy, Nghê Ni, Châu Đông Vũ

Một bài viết trên trang Min News vừa qua đã gây sốt khi tổng hợp lại những khoảnh khắc mà Triệu Lệ Dĩnh bị cô lập giữa dàn tiểu Hoa đán 8X như Dương Mịch, Angelababy, Nghê Ni, Lưu Thi Thi,... Không chỉ vậy, nhiều lần cánh paparazzi còn chụp được hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh bị các đồng nghiệp cho "ra rìa" khi tụm lại chụp ảnh, trò chuyện vui vẻ mà không để cô tham gia.