Triệu Lệ Dĩnh bị cô lập giữa dàn tiểu Hoa đán, Dương Mịch - Angelababy ngồi chung bàn cũng 'lơ đẹp' thấy rõ

Vẻ cô đơn, lạc lõng của Triệu Lệ Dĩnh khi tham gia các sự kiện không khỏi khiến các fan xót xa và chạnh lòng bởi vì ít nhiều gì cô cũng được xếp vào sao hạng A.
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Sau 15 năm lăn lộn trong ngành giải trí, Triệu Lệ Dĩnh từ một cô gái nông thôn "chân đầy phèn" đã lột xác thành công, trở thành một nữ minh tinh hạng A khiến ai cũng nể phục của làng giải trí Hoa ngữ. Tuy vậy, so với các diễn viên nữ khác thì cô có rất ít mối quan hệ và cũng không có nhiều bạn thân trong giới,
Một bài viết trên trang Min News vừa qua đã gây sốt khi tổng hợp lại những khoảnh khắc mà Triệu Lệ Dĩnh bị cô lập giữa dàn tiểu Hoa đán 8X như Dương Mịch, Angelababy, Nghê Ni, Lưu Thi Thi,... Không chỉ vậy, nhiều lần cánh paparazzi còn chụp được hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh bị các đồng nghiệp cho "ra rìa" khi tụm lại chụp ảnh, trò chuyện vui vẻ mà không để cô tham gia.
Trong đêm sự kiện Weibo 2021, Triệu Lệ Dĩnh tuy được xếp ngồi cùng hàng ghế với Angela Baby, Dương Mịch, Nghê Ni và Châu Đông Vũ nhưng lại phải chịu cảnh ngồi nhìn các đồng nghiệp nữ vui vẻ tạo dáng với nhau mà bỏ quên mình.
Trước đó, tại chương trình Tinh Quang Đại Thưởng 2020, Triệu Lệ Dĩnh đã được xếp ngồi chung bàn với Lý Hiện, Dương Mịch và Ngô Diệc Phàm. Tuy vậy, vẻ gượng gạo trên khuôn mặt của Dương Mịch đã lộ rõ khi thấy nàng "Sam Sam" xuất hiện, trong khi đó chỉ có Ngô Diệc Phàm là vẫy tay chào còn Lý Hiện thì có mỉm cười một cái lấy lệ với nữ minh tinh họ Triệu.
Còn vào sự kiện Bazzaar Icons 2021, khi được xếp ngôi chung với Lưu Thi Thi, Nghê Ni và Angela Baby, Triệu Lệ Dĩnh cũng phải chịu một kết cục tương tự. Trong lúc Angelababy đang trò chuyện cui vẻ cùng Nghê Ni (cô vốn là tình cũ của Phùng Thiệu Phong) thì Triệu Lệ Dĩnh chỉ lẳng lặng theo dõi chương trình và cũng chẳng buồn "tám chuyện" cùng với Lưu Thi Thi đang ngồi sát bên.
Ảnh: Min News