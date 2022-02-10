Những sao Hoa ngữ xuất thân nông thôn 'trở mình' thành công: Triệu Lệ Dĩnh kiên trì nỗ lực, 'Ảnh hậu' Châu Đông Vũ thành 'bà hoàng phòng vé'

Vì vậy, nhiều ngôi sao hiện nay đều có gia đình giàu có hoặc thế lực phía sau hậu thuẫn mới may ra có thể nổi tiếng, số còn lại không có xuất thân hào môn thì phải đi lên bằng thực lực nên thành công cũng khiến người ta phải nể phục ra mặt.

Với đất nước dân số lên đến hàng tỷ như Trung Quốc thì việc từ một người bình thường trở thành một minh tinh nổi tiếng là điều vô cùng khó khăn bởi ngoài thực lực và may mắn ra thì tỷ lệ đào thải trong ngành giải trí ở quốc gia này là khá cao.

Triệu Lệ Dĩnh chưa từng giấu diếm đi xuất thân nông thôn của mình, được biết cô đến từ một gia đình có truyền thống làm nông ở trấn Lan Phường, tỉnh Hà Bắc và tốt nghiệp một trường đại học kỹ thuật bình thường không hề liên quan gì đến diễn xuất.

Tuy vậy, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, thành công đã mỉm cười với Triệu Lệ Dĩnh, từ diễn viên phụ chỉ có vài câu thoại nay cô đã trở thành một trong những nữ minh tinh được yêu thích nhất làng giải trí Hoa ngữ, là tượng đài trong lòng nhiều người và cũng là cảm hứng cho nhiều bạn trẻ khác cũng có xuất thân tương tự.

Mã Thiên Vũ

Mã Thiên Vũ trưởng thành trong vòng tay của ông bà ngoại kể từ khi mẹ mất sớm

Trong ấn tượng của nhiều người, Mã Thiên Vũ là một chàng trai thư sinh, phong độ và đậm chất lãng tử, nhưng ít người lại biết rằng anh có xuất thân nông thôn. Cụ thể, Mã thiên Vũ sinh ra và lớn lên tại Đức Châu, Sơn Đông, được ông bà ngoại nuôi dưỡng vì mẹ mất từ năm 5 tuổi. Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ mà anh đã đạt được nhiều thành tích đáng nể trong sự nghiệp của mình.

Châu Đông Vũ

'Tam Kim Ảnh Hậu' Châu Đông Vũ hiện là một trong những diễn viên được săn đón nhất C-biz

Nàng "Tĩnh Thu" trong Chuyện Tình Cây Táo Gai đã được đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu phát hiện ra nhờ diện mạo thanh thoát, không vướng bụi trần của mình. Tuy còn nhiều tranh cãi về diễn xuất ở mảng truyền hình nhưng trong lĩnh vực điện ảnh thì hiện tại cô chính là "Tam Kim Ảnh Hậu" trẻ nhất từng được ghi nhận của nền giải trí Trung Hoa, mỗi bộ phim của cô đều lấy đi không ít nước mắt của khán giả nhờ diễn xuất và khả năng chọn kịch bản "thần sầu".

Vương Bảo Cường

Gã 'trai xấu' Vương Bảo Cường ngoài danh hiệu Ảnh Đế còn là đạo diễn với các tác phẩm đạt hàng doanh thu tính bằng trăm triệu đô

Câu chuyện về xuất thân Vương Bảo Cường thậm chí còn có thể dựng thành phim vì hành trình bắt nguồn từ con số không trở thành đạo diễn nổi tiếng của anh quả thật không hề dễ dàng gì. Khi còn nhỏ, vì gia đình quá nghèo khó, Vương Bảo Cường đã bị gửi lên Thiếu Lâm Tự sống.

Sau này khi lớn lên nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ và vận may đến đúng lúc, anh đã được những nhà làm phim gia cho các vai diễn ngốc nghếch nhỏ lẻ. Cũng từ đó mà vượt qua bao nhiêu gian truân, Vương Bảo Cường đã chuyển mình sang đạo diễn và có một sự nghiệp thành công như hôm nay.

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