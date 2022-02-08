Triệu Lệ Dĩnh hé lộ 'mẫu người đàn ông lý tưởng' cô muốn lấy làm chồng nhất

Sao quốc tế 08/02/2022 16:19

Cư dân mạng bất ngờ trước hình tượng đàn ông mà Triệu Lệ Dĩnh muốn kết hôn.

Trong suốt sự nghiệp theo đuổi con đường nghệ thuật diễn xuất, Triệu Lệ Dĩnh đã đóng cặp với nhiều cái tên đình đám như Lâm Canh Tân, Trương Hàn, Trần Vỹ Đình, Hoắc Kiến Hoa và cả Phùng Thiệu Phong. Tuy nhiên, trong số những nam thần này, ai mới chính là người phù hợp với tiêu chuẩn chọn chồng của Triệu Lệ Dĩnh. 

Mới đây, trang tin tức 163 đã đăng tải một đoạn clip hé lộ người đàn ông mà Triệu Lệ Dĩnh nguyện gửi gắm cả đời. Cụ thể, trong một buổi phỏng vấn nhiều năm về trước, khi được hỏi về người đàn ông mà cô muốn gả nhất, người đẹp đã không ngần ngại trả lời: "Người đó là cha tôi".

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Trang 163 đưa tin - Ảnh: Chụp màn hình

Không phải Phùng Thiệu Phong hay những nam thần phía trên, nhân vật mà cô nàng gọi tên khiến khán giả vừa bất ngờ vừa xúc động. Qua đây, nhiều người đã có thể thấy được tình yêu thương và sự tin tưởng của nữ diễn viên dành cho cha mình.

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Triệu Lệ Dĩnh cực tình cảm với bố mẹ - Ảnh: Internet

So với các diễn viên cùng trang lứa, Triệu Lệ Dĩnh có phần thiệt thòi hơn khi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả. Tuy vậy, cha lại là một cảnh sát đáng kính, từ nhỏ nữ diễn viên đã có gia phong rất ngay thẳng. Hơn thế, khi cha mẹ nữ diễn viên biết con mình bị khinh miệt trong gia đình hào môn, cả hai trưởng bối đều ủng hộ con gái ly hôn và luôn bảo vệ cô.

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Cô luôn dành tình yêu thương và sự tin tưởng cho cha mình - Ảnh: Internet

Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh còn bận rộn với dự án "Dã man sinh trưởng". Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Không được vãng sinh, có nội dung xoay quanh chuyện khởi nghiệp của người trẻ. Tuy nhiên, việc Triệu Lệ Dĩnh hợp tác cùng Âu Hào trong "Dã man sinh trưởng" đã đón nhận nhiều ý kiến trái chiều. Âu Hào thuộc nhóm diễn viên thực lực, có diễn xuất khá tốt. Tuy nhiên, nói về mức độ nổi tiếng thì Triệu Lệ Dĩnh bỏ xa Âu Hào. Vậy nên, Âu Hào có thể sẽ chịu áp lực lớn từ truyền thông và dư luận khi phim ra mắt.

Né ống kính máy ảnh, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ để lộ nhẫn kim cương 'đáng ngờ'

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Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện tham gia buổi tổng duyệt cho một chương trình chào năm mới. Song, chiếc nhẫn kim cương mà nữ diễn viên đeo trên tay lại gây chú ý với mọi người.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh sao Hoa ngữ làng sao phim Trung Quốc Phùng Thiệu Phong

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