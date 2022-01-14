Không phải Nghê Ni, Phùng Thiệu Phong tiết lộ lý do chọn kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh

Trong một bài phỏng vấn ở quá khứ, nam tài tử họ Phùng nhận được câu hỏi vô cùng hóc búa và nhạy cảm về nguyên nhân cưới Triệu Lệ Dĩnh mà không phải Nghê Ni.
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Cuộc ly hôn giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đến nay vẫn tốn khá "nhiều giấy mực" của giới truyền thông và dân tình dành sự quan tâm không ngớt. Trước đó, Phùng Thiệu Phong đã từng có mối tình sâu đậm với Nghê Ni trước khi kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh. Cả hai đã từng cùng nhau xuất hiện chung với nhau suốt 3 năm ở các sự kiện lớn nhỏ. Tưởng chừng cặp đôi sẽ có một cái kết thật viên mãn nhưng điều bất ngờ xảy ra khi Phùng Thiệu Phong bất ngờ kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh.
Thời điểm đó, Nghê Ni và Triệu Lệ Dĩnh đều thuộc tiểu hoa đán 8X nên họ thường xuyên bị đặt lên bàn cân để so sánh cả về ngoại hình lẫn sự nghiệp. Nhiều người dành lời khen ngợi cho Nghê Ni khi sở hữu sự nghiệp và khí chất sang chảnh, quý phái hơn Triệu Lệ Dĩnh. Không hiểu nguyên nhân gì khiến Phùng Thiệu Phong lại lựa chọn bỏ Nghê Ni - người đã gắn bó thân mật trong 3 năm mà kết hôn với nàng "Tiểu Cốt"- người vẫn luôn bí mật hẹn hò.
Mới đây, trang QQ bất ngờ đăng một bài viết nhận được sự quan tâm của công chúng. Theo đó, nội dung của bài viết này nhắc đến chuyện tình của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh. Cụ thể, trong một bài phỏng vấn ở quá khứ, nam tài tử họ Phùng nhận được câu hỏi vô cùng hóc búa và nhạy cảm về nguyên nhân cưới Triệu Lệ Dĩnh mà không phải Nghê Ni.
Phùng Thiệu Phong trả lời phỏng vấn: "Cô ấy phản ứng cực nhanh nhạy, tư duy cũng vô cùng rõ ràng. Dù gặp bất cứ chuyện gì, Triệu Lệ Dĩnh đều suy nghĩ thông suốt và quyết đoán". Có thể thấy, dựa vào lời nhận xét thẳng thắn này, anh đồng thời cũng tiết lộ luôn nguyên nhân nữ diễn viên đã khiến anh lựa chọn kết hôn mà không phải Nghê Ni.
Triệu Lệ Dĩnh thông báo kết hôn với Phùng Thiệu Phong vào tháng 10/2018. Cả hai có thời gian quen nhau khá ngắn ngủi để bén duyên về chung một nhà. Dù giờ đây cả hai đã ly hôn nhưng cả hai cũng lựa chọn cách chia tay hòa bình để cũng chăm sóc con trai. Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh thì ngày càng xuất sắc về nhan sắc và sự nghiệp. Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong lại không hoạt động nhiều trong làng giải trí nhiều, sự nghiệp tụt dốc, đến tâm trạng cũng đi xuống.