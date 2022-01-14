Không phải Nghê Ni, Phùng Thiệu Phong tiết lộ lý do chọn kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh

Cuộc ly hôn giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đến nay vẫn tốn khá "nhiều giấy mực" của giới truyền thông và dân tình dành sự quan tâm không ngớt. Trước đó, Phùng Thiệu Phong đã từng có mối tình sâu đậm với Nghê Ni trước khi kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh. Cả hai đã từng cùng nhau xuất hiện chung với nhau suốt 3 năm ở các sự kiện lớn nhỏ. Tưởng chừng cặp đôi sẽ có một cái kết thật viên mãn nhưng điều bất ngờ xảy ra khi Phùng Thiệu Phong bất ngờ kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh.

Thời điểm đó, Nghê Ni và Triệu Lệ Dĩnh đều thuộc tiểu hoa đán 8X nên họ thường xuyên bị đặt lên bàn cân để so sánh cả về ngoại hình lẫn sự nghiệp. Nhiều người dành lời khen ngợi cho Nghê Ni khi sở hữu sự nghiệp và khí chất sang chảnh, quý phái hơn Triệu Lệ Dĩnh. Không hiểu nguyên nhân gì khiến Phùng Thiệu Phong lại lựa chọn bỏ Nghê Ni - người đã gắn bó thân mật trong 3 năm mà kết hôn với nàng "Tiểu Cốt"- người vẫn luôn bí mật hẹn hò.