Hóa thân thành 'ăn mày', loạt mỹ nhân Hoa ngữ vẫn không át được khí chất xinh đẹp ngời ngời

Mở đầu "Sở Kiều truyện", Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong bộ dạng một cô gái trẻ cô độc lang thang. Tạo hình cùng diễn xuất cực kỳ thuyết phục của Triệu Lệ Dĩnh đã lấy đi nước mắt của nhiều người xem. Trong trang phục rách rưới, khuôn mặt bị bôi bẩn, đôi mắt sáng lanh lợi của Triệu Lệ Dĩnh càng trở nên nổi bật.

Dù tóc rối bù và bẩn vẫn chẳng thể nào lấn át được khí chất mỹ nhân của nữ diễn viên.

Angela Baby

Angela Baby xinh đẹp là điều không ai có thể phủ nhận, nhưng nhan sắc của cô càng nổi bật hơn dưới vai diễn giả nghèo giả khổ Vân Ca trong bộ phim truyền hình "Vân Trung Ca". Dù trong tạo hình ăn mày, Angela Baby vẫn được trang điểm khác kỹ càng.

Vì vậy, trang phục rách rưới, luộm thuộm cũng không làm lu mờ được nhan sắc của cô. Thậm chí, Angela Baby còn được mệnh danh là người ăn xin xinh đẹp nhất màn ảnh.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Dù không phải tác phẩm điện ảnh phổ thông nhưng bộ phim đầu tay "Anarhan" đã đưa tên tuổi Địch Lệ Nhiệt Ba bước đầu đến với người hâm mộ. Khi đó, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn còn chưa được ai biết đến nhưng nhan sắc của cô đã gây ấn tượng mạnh với người xem, dù trong phim cô đóng vai một thiếu nữ nghèo khổ.

Tạo hình giản dị hơn hẳn các bộ phim sau này nhưng lại càng tôn lên nét đẹp tự nhiên của mỹ nữ Tân Cương. Vì quá xinh đẹp nên dù tạo hình ăn mày nhưng có nhiều ý kiến nhận xét cô giống người mẫu thời trang mặc đồ độc đáo.

Trần Dao

Không nổi tiếng như các đồng nghiệp nữ kể trên nhưng nhan sắc của Trần Dao trong bộ phim "Pháp sư Vô Tâm" lại được đánh giá là xuất sắc. Với tạo hình cá tính trong vai ma nữ Nhạc Khởi La, Trần Dao khoe được kỹ năng diễn xuất tuyệt vời khiến giới truyền thông và người hâm mộ phải chú ý.

Dù Trần Dao xuất hiện trong diện mạo hành khất nhưng nhìn ở góc độ nào khán giả cũng thấy cô rất đáng yêu, xinh đẹp. Đặc biệt là đôi mắt u buồn, mệt mỏi đầy cảm xúc của mình.