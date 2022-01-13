Những nam diễn viên lên chức bố sớm nhất làng giải trí Hoa ngữ

Sao quốc tế 13/01/2022 12:10

Từng là "tiểu thịt tươi" của làng giải trí Hoa ngữ, nhưng các nam thần lại trở thành "hoa có chậu" từ rất sớm.

Trần Hiểu

Đầu tiên phải kể đến Trần Hiểu, một mỹ nam sở hữu vẻ đẹp thư sinh, đúng chuẩn "tiểu thịt tươi". Trước đây, nam diễn viên dính tin đồn hẹn hò với Triệu Lệ Dĩnh sau khi hợp tác trong bộ phim "Lục Trinh Truyền Kỳ". Nhưng tới khi tham gia "Tân Thần Điêu Đại Hiệp", anh bất ngờ nên duyên với "Tiểu Long Nữ" Trần Nghiên Hy. Cặp đôi trả qua không ít thị phi, từ tin đồn ly hôn cho tới ngoại tình, song cho đến nay vẫn duy trì hôn nhân kín tiếng và hạnh phúc.

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Từ khi về chung một nhà đến nay, Trần Nghiên Hy rất ít tham gia đóng phim mà dồn toàn tâm sức vun vén cho gia đình nhỏ. Có thể thấy một người đàn ông truyền thống như Trần Hiểu đã chọn được đúng người phụ nữ của đời mình.

Kiều Chấn Vũ

Nam diễn viên cũng là một mỹ nam nức tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Anh không sở hữu tầm vóc to cao nhưng lại có một vẻ đẹp cuốn hút và được cho là nam thần hoàn hảo trong lòng nhiều cô gái. Thạm chí, anh còn nằm trong top 4 diễn viên nam cổ trang đẹp nhất, được khán giả ưu ái đặt cho danh hiệu "Thiên nhai tứ mỹ" cùng với Hoắc Kiến Hoa, Nghiêm Khoang và Chung Hán Lương.

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Sau đó, anh nên duyên với Vương Thiến Nhất sau một lần hợp tác. Giờ đây, Kiều Chấn Vũ đã lên chức bố, danh tiếng không còn được như trước nhưng nhắc tới anh, người ta lại nghĩ ngay đến Âu Dương Minh Nhật điển trai, thần bí trong "Tuyết Hoa Nữ Thần Long".

Nhậm Gia Luân

Năm 2021 là một năm thành công của Nhậm Gia Luân khi 2 bộ phim "Châu Sinh Như Cố" và "Một Đời Một Kiếp" mà anh hợp tác cùng Bạch Lộc được đón nhận nồng nhiệt. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình, nam diễn viên họ Nhậm có một số tác phẩm nổi tiếng như: Thiên Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết, Cẩm Y Chi Hạ, Đại Đường Vinh Diệu, Châu Sinh Như Cố,…

nham gia luan

Được mệnh danh là mỹ nam cổ trang, là người trong mộng của hàng ngàn cô gái nhưng nam diễn viên đã là ông bố một con. Vừa thành công trong sự nghiệp, vừa có một gia đình viên mãn, Nhậm Gia Luân thực sự khiến nhiều người ghen tị.

Đổng Tử Kiện

Nhắc đến Đổng Tử Kiện, những người đu Cbiz đều biết anh chính là ông xã Tôn Di. Cả 2 kết hôn khi mới 24 tuổi và đã có cô con gái vô cùng đáng yêu. Không chỉ có một cô vợ xinh đẹp, Đổng Tử Kiện còn được mệnh danh là "thái tử Kinh Khuyên". Mẹ anh là bà Vương Kinh Hoa, nữ quản lý số 1 tại Trung Quốc, từng quản lý cho Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng...

dong tu kien

Mới đây, nam diễn viên vào vai Hạ Mộc trong bộ phim "Ai là hung thủ" cùng Triệu Lệ Dĩnh. Anh đảm nhận vai một cảnh sát từng bị chấn thương tâm lý, khi chứng kiến hung thủ giết hại cô giáo khi còn nhỏ. Với vai diễn này, nam diễn viên đã nhân được rất nhiều lời khen bởi diễn xuất những phân cảnh thể hiện vấn đề tâm lý của nhân vật vô cùng chân thực.

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Từ khóa:   Trần Hiểu Nhậm Gia Luân Đổng Tử Kiện Kiều Chấn Vũ sao Hoa ngữ

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