Tài tử TVB đình đám một thời La Gia Lương đẩy vợ cũ và con trai vào cảnh khốn khó giờ sống thế nào?

Sao quốc tế 12/01/2022 16:45

Bỏ rơi người vợ tào khang năm xưa cùng cậu con trai ruột, cuộc sống của Thị Đế TVB 3 lần La Gia Lương ở độ tuổi U60 hiện giờ ra sao?

Nhắc tới La Gia Lương, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới những bộ phim đình đám một thời như Thần Thám Lý Kỳ (1997), Thiện Địa Hào Tình (1998), Thử thách nghiệt ngã 2 (2000), Bước ngoặt cuộc đời (2002)…với nhiều vai diễn kinh điển. Chính thức bước sang tuổi 59, hiện tại sức hút và độ nổi tiếng của nam diễn viên không còn giữ vững phong độ như xưa khi phát triển sự nghiệp tại Đại lục nhưng cuộc sống của anh vẫn được mọi người chú ý mỗi khi nhắc đến tên.

Tài tử TVB đình đám một thời La Gia Lương đẩy vợ cũ và con trai vào cảnh khốn khó giờ sống thế nào? - Ảnh 1

La Gia Lương - tài tử nổi đình nổi đám của TVB một thời

Xuất phát điểm từ những vai diễn của TVB, sau đó La Gia Lương đã sớm đến Đại lục để phát triển sự nghiệp. Cũng trong giai đoạn này, tài tử Hong Kong gặp người vợ hiện tại của mình là Tô Nham, người kém anh đến 12 tuổi. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trong thời gian gặp gỡ người vợ giàu có hiện tại, nam tài tử đài TVB đã có vợ và con trai.

Tài tử TVB đình đám một thời La Gia Lương đẩy vợ cũ và con trai vào cảnh khốn khó giờ sống thế nào? - Ảnh 2

  Để đến với Tô Nham, nam tài tử tìm mọi cách để ly hôn vợ cũ

Từ lúc La Gia Lương còn chưa thành danh, người bạn gái Phương Mẫn Nghi đã luôn đồng hành, ở bên cạnh anh đồng cam cộng khổ, thậm chí còn cổ vũ, tìm mọi cách giúp anh tiến vào giới giải trí. Sau đó, hai người cũng nhanh chóng kết hôn và có với nhau một cậu con trai. Có thể nói, Phương Mẫn Nghi chính là người vợ tào khang luôn sát cánh cùng La Gia Lương trong những hoàn cảnh khó khăn khi chưa nổi tiếng.

Tài tử TVB đình đám một thời La Gia Lương đẩy vợ cũ và con trai vào cảnh khốn khó giờ sống thế nào? - Ảnh 3

 La Gia Lương kết hôn cùng người vợ tào khang Phương Mẫn Nghi

Cứ tưởng cuộc hôn nhân của đôi vợ chồng hoạn nạn có nhau sẽ bền lâu, thế nhưng sau khi chuyển đến Đại lục, La Gia Lương gặp và làm quen với Tô Nham, nam diễn viên liền trở mặt, tìm mọi cách để ly hôn với vợ. Được biết, Tô Nham là nữ nghệ sĩ Đại lục với xuất thân không hề đơn giản. Cô sinh ra trong một gia đình giàu có, không chỉ có nhà sang ở Bắc Kinh mà còn có cả máy bay riêng để du ngoạn.

Tài tử TVB đình đám một thời La Gia Lương đẩy vợ cũ và con trai vào cảnh khốn khó giờ sống thế nào? - Ảnh 4

 La Gia Lương kết hôn với tình trẻ giàu có kém 12 tuổi - Tô Nham

Để bù đắp cho người vợ tào khang của mình, sau khi ly hôn La Gia Lương chủ động để lại cho hai mẹ con họ một căn biệt thự trị giá chục triệu Nhân dân tệ ở Hong Kong, còn anh thì “tay trắng ra đi”. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng, nam diễn viên chỉ trả một nửa số tiền đặt cọc để mua nhà cho vợ cũ và con trai, còn Phương Mẫn Nghi phải chịu trách nhiệm trả số tiền còn lại. Được biết chi phí cho đám cưới trước đây của La Gia Lương và Phương Mẫn Nghi khoảng 800 ngàn Nhân dân tệ (2,8 tỷ đồng) cũng hoàn toàn do nhà gái chi trả.

Tài tử TVB đình đám một thời La Gia Lương đẩy vợ cũ và con trai vào cảnh khốn khó giờ sống thế nào? - Ảnh 5

 Vợ cũ và con trai của La Gia Lương sau khi hai vợ chồng ly hôn

Sau khi ly hôn chồng là nam diễn viên đình đám của TVB, cuộc sống của Phương Mẫn Nghi và con trai không hề dư dả, căn biệt thự cô để cho thuê còn bản thân mình và con trai thì lại dọn ra ngoài sống trong một ngôi nhà nhỏ. Thậm chí, nhiều phương tiện truyền thông tại Hong Kong còn đưa tin, La Gia Lương vì không muốn cánh báo chí nói mình là người phụ tình bạc nghĩa nên đã dùng tiền trợ cấp để ra điều kiện cho Phương Mẫn Nghi ngồi chung bàn ăn với Tô Nham, vẽ ra khung cảnh tốt đẹp giữa vợ cũ và vợ mới sau khi ly hôn.

Sau khi kết hôn với tình trẻ, nam diễn viên và Tô Nham có với nhau một cô con gái khi anh đã 50 tuổi. Vì để nịnh người vợ trẻ đẹp giàu có, La Gia Lương suốt ngày chỉ quan tâm, chăm chút, khoe con gái trên mạng xã hội mà không hề đoái hoài đến người cha ruột vừa mới mất của mình. Thậm chí lúc đó anh còn đến tang lễ muộn 3 tiếng đồng hồ, trong khi đó Phương Mẫn Nghi và con trai anh đã có mặt tại nhà tang lễ sớm để lo hậu sự.

Tài tử TVB đình đám một thời La Gia Lương đẩy vợ cũ và con trai vào cảnh khốn khó giờ sống thế nào? - Ảnh 6
Tài tử TVB đình đám một thời La Gia Lương đẩy vợ cũ và con trai vào cảnh khốn khó giờ sống thế nào? - Ảnh 7

 La Gia Lương và Tô Nham có với nhau một cô con gái khi anh đã 50 tuổi

Nhiều năm sau đó, La Gia Lương vẫn chu cấp và thể hiện sự quan tâm của mình đến cậu con trai khi chịu trách nhiệm lo ăn học và các chi phí sinh hoạt khác. Con trai của nam diễn viên sau đó đã trúng tuyển vào một trường đại học nước ngoài.

Tài tử TVB đình đám một thời La Gia Lương đẩy vợ cũ và con trai vào cảnh khốn khó giờ sống thế nào? - Ảnh 8

 Nam diễn viên vẫn chu cấp nuôi ăn nuôi học cho con trai 

Mặc dù chuyện đời tư của La Gia Lương khiến đa số khán giả cảm thấy thất vọng, nhưng dù sao anh vẫn là ký ức, tuổi thơ của rất nhiều thế hệ 8X, 9X với những vai diễn ấn tượng trên màn ảnh.

Tài tử TVB đình đám một thời La Gia Lương đẩy vợ cũ và con trai vào cảnh khốn khó giờ sống thế nào? - Ảnh 9

 Cuộc sống hiện tại của nam diễn viên bên vợ và con gái

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