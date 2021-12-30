Không chịu dùng thế thân, dàn sao Hoa ngữ phải 'trả giá': Triệu Lệ Dĩnh mang sẹo cả đời, Thang Duy bị cấm sóng

Để có được địa vị như ngày hôm nay, Thang Duy cũng không hề dễ dàng gì khi cô trải qua một thời gian dài bị cấm sóng tại Trung Quốc chỉ vì cảnh "giường chiếu" trong bộ phim Sắc Giới. Có thể nói, bộ phim này như là "con dao hai lưỡi" đối với nữ diễn viên, Thang Duy trở thành một cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên truyền thông, nhiều hơn cả đàn anh Lương Triều Vỹ.

Tuy nhiên, những cảnh quay này bị đánh giá là không hợp thuần phong mỹ tục của người Châu Á, Thang Duy lại tự mình thực hiện khiến cho cô bị cấm sóng suốt một thời gian dài tại quê nhà. Điều bất công là bạn diễn của cô là Lương Triều Vỹ cũng là người cùng thực hiện những cảnh quay đó lại "bình an", chẳng hề gặp phải trắc trở nào trong sự nghiệp. Mãi những năm gần đây, Thang Duy mới có thể quay trở lại trước mắt công chúng.

Châu Tấn

Châu Tấn được mệnh danh là "Tam Kim Ảnh Hậu" sau khi trở thành nữ diễn viên điện ảnh Trung Quốc đầu tiên thắng giải Ảnh Hậu (Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất) tại Giải Kim Mã Đài Loan, Giải Kim Kê nội địa, Giải Kim Tượng Hong Kong. "Thiên tài diễn xuất" luôn chinh phục khán giả bằng thực lực vô cùng đáng nể của mình qua những vai diễn xuất sắc. Không chỉ có lối diễn xuất thiên phú mà nàng đại hoa cũng rất kính nghiệp trên phim trường, không ngại cực khổ mà tự mình thực hiện các cảnh quay khó.

Được biết, trong lúc quay bộ phim điện ảnh "Phong Thanh", có một cảnh quay dùng dây thừng cần phải có diễn viên đóng thế hỗ trợ, nhưng muốn cảnh quay có tính chân thực mà Châu Tấn tự mình thực hiện. Với tính mạo hiểm cao trong cảnh quay, không may sự cố đã xảy ra, khiến Châu Tấn mất một thời gian dài để bình phục.

Triệu Lệ Dĩnh

"Tiểu hoa đán 8x" đang là một trong những nàng tiểu hoa nổi bật và đắt giá nhất hiện nay. Những ai theo dõi giới giải trí Hoa ngữ đều biết rằng Triệu Lệ Dĩnh xuất thân từ vùng nông thôn nghèo khó và chính nhờ những nỗ lực, cố gắng của bản thân đã giúp cô đạt được vị trí như ngày hôm nay.

Tuy nhiên, để có được thành tựu như hiện tại, nữ diễn viên không hề dễ dàng chút nào, cô đã phải đánh đổi mồ hôi, nước mắt của mình. Thời điểm quay phim truyền hình "Cung Tỏa Trầm Hương", Triệu Lệ Dĩnh tự mình thực hiện cảnh cưỡi ngựa mà không nhờ diễn viên đóng thế. Không may, sự cố đã xảy ra khiến cô nàng bị ngã, đến giờ vẫn để lại vết sẹo lớn trên lưng. Kể từ đó lưng của Lệ Dĩnh thường xuyên bị đau và cảm thấy nhức mỏi nếu làm việc sai tư thế hoặc quay những cảnh khó.