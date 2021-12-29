6 phim kiếm hiệp hay nhất 2021: 'Khánh Dư Niên' được khen hết lời, 'Thiên Long Bát Bộ' gây thất vọng

Đề tài không mới mẻ cũng chẳng phải phiên bản chuyển thể đầu tiên nhưng Tân Tuyệt Đại Song Kiêu lại nhận được sự chú ý của netizen Đại Lục, ngay trong ngày đầu lên sóng phim đã nằm trong top tìm kiếm nóng weibo.

Mặc dù bối cảnh phim, mối quan hệ của các nhân vật khá rộng, nhưng mạch phim lại không bị lê thê, diễn xuất của hai nhân vật chính được đánh giá cao, thêm nữa, kĩ xảo trong phim được đầu tư hoành tráng mang lại cảm giác chân thực cho khán giả. Là phim thuộc thể loại kiếm hiệp nên những màn võ thuật trong phim cũng được đầu tư công phu, đánh đấm ra trò thể hiện được chất của những người "hành tẩu giang hồ".

Tuyệt đại song kiều là tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết gốc của Cổ Long, biên kịch danh tiếng với nhiều tác phẩm để đời. Tuyệt đại song kiều là câu chuyện về sự trả thù cay độc của Cung chủ Di Hoa Cung vì thù hận, sự ghen tuông mù quáng khi tình yêu không nhận được sự hồi đáp nên đã nhẫn tâm ra tay giết hại vợ chồng Giang Phong, nhẫn tâm chia cắt hai đứa trẻ sinh đôi và đẩy chúng vào bi kịch lớn nhất huynh đệ tương tàn.

Nhị vị Cung chủ nuôi dưỡng Hoa Vô Khuyết (Hồ Nhất Thiên), đứa trẻ còn lại là Tiểu Ngư Nhi do bạn của Giang Phong là Yến Nam Thiên chăm sóc. Cốt truyện xoay quanh những ân oán của anh em sinh đôi Hoa Vô Khuyết (Hồ Nhất Thiên) và Tiểu Ngư Nhi (Trần Triết Viễn). Vì biến cố gia đình nên từ nhỏ đã thất lạc nhau. Khi trưởng thành, cả hai lại bị cuốn vào vòng xoáy của quyền lực dẫn đến bi kịch huynh đệ tương tàn.

Thiên long bát bộ

Thiên long bát bộ (2021) ra mắt thu hút sự chú ý của khán giả, đặc biệt là fan hâm mộ tiểu thuyết Kim Dung. Thế nhưng, rất nhiều khán giả sau khi xem qua những tập đầu đã cho rằng phiên bản mới này đã phá nát kiệt tác kinh điển.

Điểm yếu khá lớn của Thiên long bát bộ 2021 còn nằm ở chỗ giới thiệu nhân vật quá nhanh và thiếu ấn tượng. Hầu hết các nhân vật của phim đều được “điểm mặt chỉ tên” ngay ở tập đầu tiên và lướt thoáng qua. Bối cảnh rộng lớn của Thiên long bát bộ 2021 bị chê là “giả trân” vì góc quay xấu. Cách phim khắc họa chốn giang hồ hay vương triều Đại Lý quá cường điệu. Quần áo và phụ kiện khó hiểu của nhân vật trong bộ phim cũng là chất liệu để dân mạng làm ảnh chế trên mạng xã hội.

Về mặt nội dung Thiên Long Bát Bộ 2021 vẫn giữ đúng như nguyên tác của nhà văn Kim Dung. Đây là bộ phim đậm chất kiếm hiệp với xoay quanh các nhân vật của lãnh thổ 5 quốc gia là Tống, Liêu, Đại Lý, Tây Hạ, Thổ Phồn. Phim xoay quanh câu chuyện về cuộc đời, tình yêu và những biến cố kinh thiên động địa trong cuộc đời 3 nhân vật chính, 3 chàng trai tài giỏi, đầy cá tính là: Kiều Phong (Dương Hựu Ninh đóng), Đoàn Dự (Bạch Chú thủ vai) và Hư Trúc (Trương Thiên Dương đảm nhận).

Với điểm số 3,6 điểm douban, Thiên long bát bộ (2021) lọt vào danh sách một trong những bộ phim Hoa ngữ gây thất vọng nhất 2021 màn ảnh Hoa ngữ. Dàn nữ chính thì kém sắc, dàn nam chính cũng lạc quẻ với hình tượng trong tiểu thuyết.

Võ đang nhất kiếm

Ở vị trí thứ 3 là Võ đang nhất kiếm. Bộ phim thuộc thể loại võ thuật, cổ trang với sự góp mặt của Sài Bích Vân, Ông Hồng, Vu Liễu Nhất, Lâm Y Đình, Tiêu Ân Tuấn, Nghiêm Khoan, Trương Tây, Lý Nhược Đồng.

Không được truyền thông rầm rộ như các tác phẩm khác nhưng với dàn diễn viên chất lượng, Võ đang nhất kiếm vẫn may mắn lọt vào danh sách lần này.

Võ Đang Nhất Kiếm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lương Vũ Sinh, một trong năm nhà văn nổi tiếng Trung Quốc dòng phim kiếm hiệp cùng với Kim Dung, Cổ Long, Ngọa Long Sinh, Ôn Thụy An. Bộ phim lấy bối cảnh những năm cuối triều nhà Minh, ngoài biên cương Nỗ Nhĩ Cáp Xích nhăm nhe nhòm ngó. Đệ tử tục gia của Võ Đang là Lam Kinh Sĩ và hiền thê bỏ trốn đến Liêu Đông. Không ngờ đến thủ hạ của Nỗ Nhĩ Cáp Xích là Kim Đỉnh lại bày mưu hãm hãi phản đồ Võ Đang. Cả nhà Lam Kinh Sĩ bị tru di giết hại. Chỉ còn sót lại độc nhất đứa con trai Lam Ngọc Kinh (Vu Phi Phàm/ Vu Liễu Nhất) được nhận nuôi.

18 năm sau Lam Ngọc Kinh trưởng thành đi tìm hiểu về nguyên nhân cái chết của cha mẹ mình. Cơ duyên trùng hợp gặp được chưởng môn của Võ Đang chỉ đường dẫn lối điều tra ân oán giang hồ năm đó. Cuộc đời của Lam Ngọc Kinh liên tiếp gặp biến cố, cha mẹ bị sát hại, huynh đệ phản bội, người yêu mất tích. Trải qua hàng loạt biến cố mà trưởng thành, giác ngộ được võ học. Từ một kẻ vô danh không có gì trở thành kỳ tài Võ Đang Nhất Kiếm, đạt được đến cảnh giới khó vượt qua.

Tuyết Trung Hãn Đao Hành

Tuyết trung hãn đao hành chuyển thể từ bộ truyện cùng tên của tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu, lấy đề tài võ hiệp và xoay quanh cuộc đời của nhân vật chính Từ Phượng Niên (Trương Nhược Quân đóng). Đây được xem là một trong những bộ truyện hay và nổi tiếng chỉ sau thời của Kim Dung, Cổ Long hay Lương Vũ Sinh.

Theo Sina, Tuyết trung hãn đao hành là phim cổ trang võ thuật được mong chờ. Bộ phim có sự tham gia của tài tử Trương Nhược Quân, Hồ Quân cùng dàn diễn viên thực lực. Tuy nhiên, phim chỉ đạt 6,0 điểm trên trang đánh giá Douban với nhiều lời phê bình về cách thực hiện cảnh võ thuật.

Được kỳ vọng sẽ trở thành bom tấn dịp cuối năm nhưng trái với kỳ vọng từ phía khán giả, Tuyết trung hãn đao hành lại không tạo được hiệu ứng như mong đợi, gây thất vọng tràn trề ở cả ekip đoàn phim và người xem.

Khánh dư niên

Khánh Dư Niên được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Miêu Nị. Bộ phim lấy bối cảnh những năm cuối thời Đông Tấn khi tướng quốc công Lưu Dụ soán ngôi Khánh Đế.

Giữa trận chiến, con trai của Khánh đế may mắn thoát nạn. Thượng thư Phạm Kiến đem đứa nhỏ về nuôi dưỡng, đặt tên là Phạm Nhàn. Sau khi lớn lên, Phạm Nhàn (Trương Nhược Quân) bắt đầu bị cuốn vào tranh giành mưu quyền trong cung, đồng thời trở thành vị quan tài ba giải quyết nhiều vụ án nan giải. Ngay thời điểm mấu chốt, Phạm Nhàn bất ngờ phát hiện hoàng đế hiện tại là kẻ sát hại phụ mẫu. Trải qua đấu tranh tâm lý, Phạm Nhàn quyết tâm báo thù cho cha mẹ và chống lại chính sách tàn bạo của Vũ Đế.

Khán giả nhận xét rằng phim hấp dẫn với nhiều tình tiết gây cười. Thêm đó, dàn diễn viên trai xinh gái đẹp với trang phục cổ trang đẹp lung linh cũng được khen ngợi nhiều.

Ban đầu, Khánh dư niên không phải là dự án được đánh giá cao, thậm chí không ai nghĩ bộ phim sẽ thành công. Nhưng nào ngờ khi lên sóng, bộ phim với sự tham gia của Trương Nhược Quân, Trần Đạo Minh và Lý Thấm đã gây bão tại Trung Quốc cũng như các nước Quốc tế. Điểm sổ 8.0 trên Douban chính là bằng chứng khẳng định sự xuất sắc của Khánh dư niên.

Thiếu niên du chi một tấc tương tư

Thiếu niên du chi một tấc tương tư không quá được lòng người hâm mộ nguyên tác khi đã thay đổi kha khá các chi tiết trong truyện và tính cách nhân vật, kỹ xảo khá nghèo nàn, có phần sơ sài, nhưng diễn xuất cũng như khí chất của các diễn viên trong phim đã ‘cứu’ lại toàn bộ những nhược điểm trên.

Bên cạnh đó, cách chọn góc quay nghệ thuật cũng mang tới cảm giác nghệ thuật cho phim. Những cảnh thi triển võ thuật được đánh giá cao so với mặt bằng phim kiếm hiệp nói chung ở thời điểm hiện tại, tuy nhiên vẫn còn lạm dụng slow-motion.

Ngoài ra, nhạc phim cũng là yếu tố mang tới thành công cho Thiếu niên du chi Một tấc tương tư. Ngoài hai bản nhạc chính do Hoắc Tôn và bộ đôi Vương Tích – Huyền Tử thể hiện, phim sử dụng hầu hết các bản độc tấu cổ cầm mang cảm giác tịch mịch, xa xăm, phù hợp với dòng phim kiếm hiệp tình cảm.

Lên sóng khá âm thầm, không được quảng cáo rình rang nhưng Thiếu niên du chi Một tấc tương tư vẫn đạt được số điểm đáng mơ ước: 8.3/10 trên trang đánh giá phim hàng đầu Trung Quốc – Douban.

Chuyển thể từ bộ tiểu thuyết từng được đánh giá rất cao trên diễn đàn văn học Tấn giang – Một tấc tương tư của tác giả Tử Vi Lưu Niên, Thiếu niên du chi Một tấc tương tư xoay quanh câu chuyện ân oán giang hồ lẫn mưu đồ chính trường của hai nhân vật Tả Khanh Từ và Tô Vân Lạc.