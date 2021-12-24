Những sao Hoa ngữ đổi đời nhờ 'dao kéo': Dương Mịch trở thành sao hạng A, Cúc Tịnh Y ẵm danh xứng 'Mỹ nhân 4000 năm'

Nhờ nhan sắc cùng vóc dáng cực kỳ nóng bỏng, Dương Mịch trở thành nữ thần nhan sắc xinh đẹp nhất nhì làng giải trí xứ Trung. Người đẹp luôn là tâm điểm của mọi sự kiện giải trí lớn nhỏ, liên tục có những bộ trang phục "chặt chém" hội chị em khiến ai cũng phải kiêng dè. Tuy nhiên, bà xã Lưu Khải Uy lại thường xuyên gây tranh cãi vì gương mặt bị đặt nghi vấn đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ.

Từ một cô bé ngây thơ khi mới ra mắt đến người phụ nữ mạnh mẽ, nổi tiếng ở thời điểm hiện tại, Dương Mịch ngày càng trưởng thành trong mắt công chúng. Trước kia, Dương mịch có khuôn mặt vuông và "ngũ quan ngổ ngáo". Những năm gần đây, gương mặt của nữ diễn viên ngày càng nhọn. Có thể nói kể từ sau khi dao kéo, gương mặt Dương Mịch ngày càng xinh đẹp. Điều đó giúp cô góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình và trở thành "nữ hoàng rating" của làng giải trí Hoa ngữ.

Cúc Tịnh Y

Chỉ vì danh xưng "Mỹ nhân 4000 năm" mà truyền thông trao tặng, Cúc Tịnh Y trở thành người đẹp sở hữu nhan sắc gây tranh cãi nhất nhì làng giải trí. Vướng vô số nghi vấn "dao kéo" nhưng nữ diễn viên chưa bao giờ lên tiếng phản hồi.

Mặc dù những hình ảnh quá khứ của Cúc Tịnh Y có thể khiến nhiều người bị sốc nhưng không thể phủ nhận người đẹp đã nỗ lực như thế nào để có ngày hôm nay. Cô nàng luôn yêu cầu rất cao ở bản thân, từ biểu cảm khuôn mặt, lối trang điểm đều vô cùng tinh tế, chỉnh chu. Hiện tại, Cúc Tịnh Y đã có studio riêng, trở thành nữ chính các bộ phim truyền hình và tham gia nhiều chương trình tạp kỹ.

Angela Baby

Người mẫu sinh năm 1987 này từng là gương mặt rất được yêu thích không chỉ tại đại lục, Hồng Kông mà trên cả thế giới với khuôn mặt xinh đẹp, thân hình gợi cảm và phong cách thời trang đầy cá tính, nhưng ít ai biết rằng, trước khi trở thành thiên nga xinh đẹp, cô chỉ là một nàng "vịt con xấu xí".

Sau đó, tài nguyên của Angela Baby bắt đầu nở rộ. Cô tham gia các chương trình truyền hình thực tế, được nhận kịch bản đóng phim. Dù là "bình hoa di động" trong mảng phim ảnh nhưng người đẹp lại rất được lòng khán giả trong các show thực tế. Hiện tại, sau khi kết hôn với Huỳnh Hiểu Minh, cô nàng không còn theo đuổi các tác phẩm lớn nữa.

Hồ Ca

Bước chân vào showbiz, Hồ Ca gây ấn tượng khi anh có cả ngoại hình lẫn thực lực. Sau bộ phim "Tiên Kiếm Kỳ Hiệp", nam diễn viên nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả với dáng vẻ thư sinh hào hoa.

Tuy nhiên, sau một vụ tai nạn xe hơi, gương mặt Hồ Ca bị biến dạng. Để sự nghiệp không bị hủy hoại, anh bắt buộc phải can thiệp thẩm mỹ. Đến nay, Hồ Ca vẫn còn vết sẹo ở khóe mắt nhưng điều này không ảnh hưởng tới con đường sự nghiệp của anh.

Giờ đây, khi gần bước sang tuổi 40, Hồ Ca đã có vài đổi khác về mặt ngoại hình. Nam diễn viên lại càng lên hương về nhan sắc với gương mặt góc cạnh, đầy cuốn hút, nét phong độ đậm chất quý ông khiến biết bao trái tim phải lỡ nhịp.