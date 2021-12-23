Những nữ diễn viên Hoa ngữ sở hữu gương mặt trẻ thơ: Triệu Lệ Dĩnh và Đàm Tùng Vận chưa là gì so với người này

Nữ diễn viên được khán giả Cbiz bình chọn cô là sao nữ sở hữu gương mặt trẻ thơ xinh đẹp nhất. Điểm đặc biệt trên gương mặt Đới Kiều Thiên chính là đôi mắt long lanh như hồ nước, vô cùng đáng yêu. Khi cười, cô nàng còn có má lúm đồng tiền ẩn hiện vô cùng duyên dáng.

Nữ diễn viên sinh năm 1983 này gia nhập giới giải trí khi còn rất trẻ. Cô vừa xuất đạo đã tạo được dấu ấn với khán giả vì nhan sắc nổi trội. Mỗi lần đóng phim cổ trang, Đới Kiều Thiên đều nhận được vô số bình luận khen ngợi vì nhan sắc trời cho. Cô được ca ngợi là một trong mỹ nhân cổ trang của Cbiz. Hiện tại, Đới Kiều Thiên đang sống rất viên mãn và hạnh phúc.

Triệu Lệ Dĩnh

Nữ diễn viên hiện là sao nữ được yêu thích nhất nhì Cbiz, là "nữ hoàng rating", bảo chứng cho các bộ phim truyền hình. Sở hữu khuôn mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt to tròn đáng yêu, nên mặc dù đã bước sang tuổi 30, Triệu Lệ Dĩnh vẫn được nhắm cho những vai diễn với hình tượng ngây thơ, trong sáng. Điển hình nhân vật Sam Sam của cô khi đóng cặp cùng Trương Hàn đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả xứ Trung vào năm 2014.

Dù vẻ ngoài không quá xuất sắc nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại rất thu hút. Gương mặt baby của cô nàng rất thanh tú, dễ thương, nên cô được người hâm mộ gọi yêu là "Dĩnh Bảo".

Đàm Tùng Vận

Đàm Tùng Vận sinh năm 1990, cô gây ấn tượng lần đầu tiên với người xem qua vai diễn Phương Thuần Ý trong phim "Hậu cung Chân hoàn truyện" bởi vẻ hoạt bát, đáng yêu của mình. Sau này, các vai diễn của cô chưa thật sự nổi bật cho đến khi nhận vai Cảnh Cảnh trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta". Bộ phim hiện vẫn giữ vững vị trí đầu bảng cho thể loại phim học đường cấp ba.

Dù đã qua bao năm, nhưng gương mặt bầu bĩnh trẻ con của cô ànng vẫn không hề thay đổi, và có lẽ khuôn mặt tròn cùng đôi mắt biết cười cũng là điểm nhấn làm khán giả yêu thích cô nhiều hơn.

Lâm Y Thần

"Nàng Juliet Phương Đông" thời đỉnh cao tham gia nhiều bộ phim và gây ấn tượng bởi vẻ đẹp không tuổi của mình. Với gương mặt phúng phính, giọng nói kẹo ngọt và tiếng cười nịnh tai, Lâm Y Thần luôn mang đến cho người đối diện cảm giác một cô bé ngây thơ, bé bỏng. Vì vậy, không khó hiệu khi cô được bình chọn là sao nữ có gương mặt baby đẹp nhất Cbiz.

Lâm Y Thần sinh năm 1982, gia nhập làng giải trí từ năm 2000 với vai trò ca sĩ, diễn viên. Cô là một trong những ngôi sao giải trí hàng đầu của Đài Loan trong suốt 2 thập niên qua. Cô nổi tiếng với các phim Thơ ngây, Anh hùng xạ điêu (2008), Hợp đồng tình yêu, Nàng Juliet phương Đông, Lan Lăng Vương, Tiểu nữ Hoa Bất Khí...