Dương Dương và Châu Dã hợp tác trong phim “Một tòa thành đang chờ anh”: Lại ngược nhau tơi tả

Sao quốc tế 23/12/2021 14:17

Thông tin Dương Dương và Châu Dã trở thành diễn viên chính trong “Một tòa thành đang chờ anh” khiến dân mạng xôn xao.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin bộ phim Một Tòa Thành Đang Chờ Anh chuyển thể từ tiểu thuyết của Cửu Nguyệt Hi sẽ do Dương DươngChâu Dã đóng chính.

Dương Dương thủ vai Tống Diệm, còn Châu Dã vào vai Hứa Thấm. Cặp đôi hứa hẹn sẽ mang tới một bộ phim với đầy đủ cung bậc cảm xúc trọn vẹn của tình yêu đôi lứa.

Dương Dương được đánh giá là một trong những nam thần nổi tiếng nhất của showbiz Trung Quốc hiện nay. Anh được đông đảo khán giả trong và ngoài nước biết nhờ ngoại hình xuất chúng và xuất hiện trong nhiều tác phẩm đình đám như Tai TráiThiếu nữ toàn phong hay Vũ động càn khôn, Em là niềm kiêu hãnh của anh.

Khi rộ tin Dương Dương đóng vai Tống Diệm, nhiều khán giả tỏ ra hào hứng và mong chờ diễn xuất của nam diễn viên nhưng cũng có một bộ phận dân mạng cho rằng anh không đủ rắn rỏi để diễn vai này. Bởi lẽ, nguyên tác Tống Diệm là một lính cứu hỏa cao ráo, cơ bắp rắn rỏi. Dương Dương lại có hình tượng mỹ nam trắng trẻo, thư sinh.

Dương Dương và Châu Dã hợp tác trong phim “Một tòa thành đang chờ anh”: Lại ngược nhau tơi tả - Ảnh 1

Dương Dương và Châu Dã hợp tác trong phim “Một tòa thành đang chờ anh”: Lại ngược nhau tơi tả - Ảnh 2

Châu Dã là một trong những nữ diễn viên thuộc thế hệ 9x sở hữu nhan sắc nổi bật của làng giải trí Trung Quốc. Cô gây ấn tượng đến công chúng với vai diễn Ngụy Lai trong bộ phim điện ảnh tình cảm nổi đình đám – Em của thời niên thiếu. Sau thành công của bộ phim, Châu Dã rất tích cực tham gia đóng nhiều thể loại phim, trong đó có: Y Sinh, A Diêu Lam, Thiết Đạo Anh Hùng, Sơn Hà Lệnh, 1921,…

Dương Dương và Châu Dã hợp tác trong phim “Một tòa thành đang chờ anh”: Lại ngược nhau tơi tả - Ảnh 3

Dương Dương và Châu Dã hợp tác trong phim “Một tòa thành đang chờ anh”: Lại ngược nhau tơi tả - Ảnh 4

Dương Dương và Châu Dã hợp tác trong phim “Một tòa thành đang chờ anh”: Lại ngược nhau tơi tả - Ảnh 5

Dương Dương và Châu Dã hợp tác trong phim “Một tòa thành đang chờ anh”: Lại ngược nhau tơi tả - Ảnh 6

Một Tòa Thành Đang Chờ Anh kể về câu chuyện tình yêu giữa Tống Diệm và Hứa Thấm. Hai người yêu nhau từ thời đi học, vì gia cảnh khác biệt mà bị phản đối, cả hai chia ly 10 năm. 10 năm sau Hứa Thấm trở thành bác sĩ trẻ triển vọng, với gia thế hiển hách và tương lai rộng mở, còn Tống Diệm lại chỉ là lính cứu hoả, công việc nguy hiểm, đồng lương bèo bọt.

Hai người ngược nhau và tự ngược chính bản thân mình, để bản thân quay cuồng trong những nỗi dằn vặt khi cố tỏ ra không quan tâm nhau. Hứa Thấm day dứt về mối tình đứt đoạn với Tống Diệm 10 năm về trước. Cô đau đớn khi biết chính bố mẹ mình là người gây mọi biến cố trong quãng đời tuổi trẻ của Tống Diệm.

Tống Diệm thì khác, anh luôn luôn phải đứng trước sự lựa chọn giữa tình yêu và đồng đội, làm một người lính cứu hỏa, anh không được phép đặt tính mạng của mình lên trên tính mạng của vô vàn người khác. Nhưng anh lại không ngừng dằn vặt khi có Hứa Thấm ở bên cạnh, anh sợ mình sẽ trở thành gánh nặng cho cô. 

Những 'bóng hồng Hoa ngữ' từng vướng lùm xùm tình ái với nam thần Dương Dương

Những 'bóng hồng Hoa ngữ' từng vướng lùm xùm tình ái với nam thần Dương Dương

Không chỉ có mỗi Địch Lệ Nhiệt Ba, những mỹ nhân Cbiz sau đây cũng từng vướng nghi vấn hẹn hò cùng nam diễn viên Dương Dương sau khi hợp tác một dự án phim nào đó.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Dương Châu Dã Một tòa thành đang chờ anh sao Hoa ngữ dương dương châu dã

TIN LIÊN QUAN

Những 'bóng hồng Hoa ngữ' từng vướng lùm xùm tình ái với nam thần Dương Dương

Những 'bóng hồng Hoa ngữ' từng vướng lùm xùm tình ái với nam thần Dương Dương

Sau lùm xùm 'về chung một nhà' với Dương Dương, Địch Lệ Nhiệt Ba nhận tin vui khiến 'anti-fan' phải dè chừng

Sau lùm xùm 'về chung một nhà' với Dương Dương, Địch Lệ Nhiệt Ba nhận tin vui khiến 'anti-fan' phải dè chừng

Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức 'về chung một nhà' với Dương Dương?

Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức 'về chung một nhà' với Dương Dương?

Địch Lệ Nhiệt Ba lộ diện với chiếc mũi biến dạng hậu tin đồn sống chung với Dương Dương

Địch Lệ Nhiệt Ba lộ diện với chiếc mũi biến dạng hậu tin đồn sống chung với Dương Dương

Fan 'hoa tuyết Tân Cương' Địch Lệ Nhiệt Ba 'nổi điên' đấu tố Dương Dương cọ nhiệt, hám fame

Fan 'hoa tuyết Tân Cương' Địch Lệ Nhiệt Ba 'nổi điên' đấu tố Dương Dương cọ nhiệt, hám fame

7 cặp sao Hoa ngữ có cảm giác couple nhất màn ảnh năm 2021: Dương Dương – Địch Lệ Nhiệt Ba liệu có dành vị trí đầu tiên?

7 cặp sao Hoa ngữ có cảm giác couple nhất màn ảnh năm 2021: Dương Dương – Địch Lệ Nhiệt Ba liệu có dành vị trí đầu tiên?

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 3 giờ 11 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 3 giờ 41 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào