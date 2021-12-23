Dương Dương và Châu Dã hợp tác trong phim “Một tòa thành đang chờ anh”: Lại ngược nhau tơi tả

Thông tin Dương Dương và Châu Dã trở thành diễn viên chính trong “Một tòa thành đang chờ anh” khiến dân mạng xôn xao.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin bộ phim Một Tòa Thành Đang Chờ Anh chuyển thể từ tiểu thuyết của Cửu Nguyệt Hi sẽ do Dương Dương và Châu Dã đóng chính. Dương Dương thủ vai Tống Diệm, còn Châu Dã vào vai Hứa Thấm. Cặp đôi hứa hẹn sẽ mang tới một bộ phim với đầy đủ cung bậc cảm xúc trọn vẹn của tình yêu đôi lứa.

Dương Dương được đánh giá là một trong những nam thần nổi tiếng nhất của showbiz Trung Quốc hiện nay. Anh được đông đảo khán giả trong và ngoài nước biết nhờ ngoại hình xuất chúng và xuất hiện trong nhiều tác phẩm đình đám như Tai Trái, Thiếu nữ toàn phong hay Vũ động càn khôn, Em là niềm kiêu hãnh của anh. Khi rộ tin Dương Dương đóng vai Tống Diệm, nhiều khán giả tỏ ra hào hứng và mong chờ diễn xuất của nam diễn viên nhưng cũng có một bộ phận dân mạng cho rằng anh không đủ rắn rỏi để diễn vai này. Bởi lẽ, nguyên tác Tống Diệm là một lính cứu hỏa cao ráo, cơ bắp rắn rỏi. Dương Dương lại có hình tượng mỹ nam trắng trẻo, thư sinh.

Châu Dã là một trong những nữ diễn viên thuộc thế hệ 9x sở hữu nhan sắc nổi bật của làng giải trí Trung Quốc. Cô gây ấn tượng đến công chúng với vai diễn Ngụy Lai trong bộ phim điện ảnh tình cảm nổi đình đám – Em của thời niên thiếu. Sau thành công của bộ phim, Châu Dã rất tích cực tham gia đóng nhiều thể loại phim, trong đó có: Y Sinh, A Diêu Lam, Thiết Đạo Anh Hùng, Sơn Hà Lệnh, 1921,… Một Tòa Thành Đang Chờ Anh kể về câu chuyện tình yêu giữa Tống Diệm và Hứa Thấm. Hai người yêu nhau từ thời đi học, vì gia cảnh khác biệt mà bị phản đối, cả hai chia ly 10 năm. 10 năm sau Hứa Thấm trở thành bác sĩ trẻ triển vọng, với gia thế hiển hách và tương lai rộng mở, còn Tống Diệm lại chỉ là lính cứu hoả, công việc nguy hiểm, đồng lương bèo bọt. Hai người ngược nhau và tự ngược chính bản thân mình, để bản thân quay cuồng trong những nỗi dằn vặt khi cố tỏ ra không quan tâm nhau. Hứa Thấm day dứt về mối tình đứt đoạn với Tống Diệm 10 năm về trước. Cô đau đớn khi biết chính bố mẹ mình là người gây mọi biến cố trong quãng đời tuổi trẻ của Tống Diệm. Tống Diệm thì khác, anh luôn luôn phải đứng trước sự lựa chọn giữa tình yêu và đồng đội, làm một người lính cứu hỏa, anh không được phép đặt tính mạng của mình lên trên tính mạng của vô vàn người khác. Nhưng anh lại không ngừng dằn vặt khi có Hứa Thấm ở bên cạnh, anh sợ mình sẽ trở thành gánh nặng cho cô.

Những 'bóng hồng Hoa ngữ' từng vướng lùm xùm tình ái với nam thần Dương Dương Không chỉ có mỗi Địch Lệ Nhiệt Ba, những mỹ nhân Cbiz sau đây cũng từng vướng nghi vấn hẹn hò cùng nam diễn viên Dương Dương sau khi hợp tác một dự án phim nào đó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-duong-va-chau-da-hop-tac-trong-phim-mot-toa-thanh-dang-cho-anh-lai-nguoc-nhau-toi-ta-442649.html