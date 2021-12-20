Những 'bóng hồng Hoa ngữ' từng vướng lùm xùm tình ái với nam thần Dương Dương

Sao quốc tế 20/12/2021 09:20

Không chỉ có mỗi Địch Lệ Nhiệt Ba, những mỹ nhân Cbiz sau đây cũng từng vướng nghi vấn hẹn hò cùng nam diễn viên Dương Dương sau khi hợp tác một dự án phim nào đó.

Dương Dương hiện là một trong những mỹ nam hàng đầu trong làng giải trí Hoa ngữ. Dù "thủ thân như ngọc" nhưng nam diễn viên vẫn dính vô số tin đồn tình cảm với các mỹ nhân. 

Địch Lệ Nhiệt Ba

Bộ phim "Em là niềm kiêu hãnh của anh" gây "bão" châu Á vì "phản ứng hóa học" giữa Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba quá ngọt ngào và ăn ý. Chính vì vậy, rất nhiều người hâm mộ chung tích cực "đẩy thuyền" cặp đôi ngoài đời thực. Nếu họ có thể trở thành một cặp thì một bên nam thần vạn người mê, một bên nữ thần tuyệt đỉnh nhan sắc.. Tuy nhiên, cũng có fan riêng công kích, phản đối hai ngôi sao đến với nhau.

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Thậm chí, Nhiệt Ba và Dương Dương vướng nghi vấn sống chung khi cùng đăng ảnh khoe ăn uống. Dân mạng phát hiện, tấm rèm cửa sổ trong ảnh của hai ngôi sao giống hệt nhau. Sau đó, dân mạng lại "soi" ra loạt bằng chứng khác như đội mũ, đeo kính giống nhau...

Lý Thấm

Dương Dương và Lý Thấm bắt đầu mối nhân duyên từ trước khi khai máy bộ phim Hồng Lâu Mộng (2010). Thời điểm này, Dương Dương chỉ vừa đặt chân vào làng giải trí, Lý Thấm cũng có thể được xem như bạn gái đầu tiên của anh chàng trong Cbiz. Cả 2 tâm đầu ý hợp, những tưởng sẽ bên nhau lâu bền nhưng sau khi Dương Dương trở nên nổi tiếng, mối quan hệ giữa anh và bạn gái cũng trở nên xa cách.

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Người ta đã bắt gặp cảnh Dương Dương vuốt ve bờ vai Lý Thấm khi cả 2 cùng nhìn điện thoại di động. Nhìn vẻ thân mật đó, ai cũng cảm thấy họ là một cặp, không cần công khai. Sau khi phim đóng máy, cả hai lại không còn bất cứ tương tác nào, điều này khiến cư dân mạng vô cùng tiếc nuối.

Tống Thiến

Năm 2013, Dương Dương và Tống Thiến hợp tác trong bộ phim "Kiến Trần Kỳ Duyên". Sau khi phim đóng máy, cả 2 thường xuyên tương tác với nhau. Trước đây, nam thần Cbiz từng nói không chấp nhận "tình chị em" nữa nhưng không bao lâu sau anh ấy lại "cơi nới" khoảng cách 4 tuổi đổ lại vẫn chấp nhận được.

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Không chỉ có mỗi Địch Lệ Nhiệt Ba, Tống Thiến cũng từng có tin đồn sống chungvới Dương Dương. Người hâm mộ của nam thần "điên cuồng" tấn công tài khoản cá nhân của nữ nghệ sĩ. Tống Thiến vì không chịu nổi đã phải đích thân ra mặt thanh minh rằng giữa 2 người không có gì.

Triệu Lộ Tư

Vào tháng 9 năm nay, Dương Dương đăng tải một chiếc bánh sinh nhật nhiều tầng được trang trí búp bê hình con cừu trong ngày sinh nhật của mình. Đúng lúc này, cư dân mạng phát hiện ngày hôm đó Triệu Lộ Tư cũng đăng ảnh chiếc bánh sinh nhật này và tin đồn về quan hệ của 2 người nhanh chóng tiến triển.

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Triệu Lộ Tư và Dương Dương cùng hợp tác trong "Thả Thí Thiên Hạ". Hai người có rất nhiều cảnh tình cảm ngọt "đốn tim" trong phim này. Một số người còn cho rằng tính cách của Triệu Lộ Tư và Dương Dương rất xứng lứa vừa đôi, vì thế nhiều người nhiệt tình "đẩy thuyền" cho cặp đôi này.

Sau lùm xùm 'về chung một nhà' với Dương Dương, Địch Lệ Nhiệt Ba nhận tin vui khiến 'anti-fan' phải dè chừng

Sau lùm xùm 'về chung một nhà' với Dương Dương, Địch Lệ Nhiệt Ba nhận tin vui khiến 'anti-fan' phải dè chừng

Trước khi bước sang năm 2022, "Mỹ nhân Tân Cương" Địch Lệ Nhiệt Ba Địch đón nhận tin vui khiến dân tình phải trầm trồ bởi sự nổi tiếng của cô nàng.

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Dương Dương Ngô Thiến Lý Thấm sao Hoa ngữ

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