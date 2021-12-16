Dương Dương chỉ cosplay cho vui, ai ngờ cõi mạng 'rần rần' Triển Chiêu này đẹp nhất màn ảnh

Chỉ là một màn cosplay đơn giản đến từ vị trí của Dương Dương trong một show giải trí nhưng cũng đủ để trở thành chủ đề hot nhất nhì MXH xứ Trung hiện tại.

Mới đây, bộ ảnh hậu trường của show Thanh Xuân Hoàn Du Ký đã được tung ra với sự góp mặt của Dương Dương. Bộ ảnh này ngay lập tức đã khiến cư dân mạng xôn xao với tạo hình như bước ra từ trong tranh vẽ của nam diễn viên. Có thể thấy, tuy chỉ cosplay cho vui nhưng màn hóa thân này của anh thật sự đã khiến cho MXH được phen "rần rần".

Dương Dương cosplay Triển Chiêu trong show show Thanh Xuân Hoàn Du Ký - Ảnh: Internet

Với visual 'không có chỗ chê', Dương Dương đã khiến MXH xứ Trung một phen 'rần rần' - Ảnh: Internet

Theo đó, nhân vật mà Dương Dương cosplay chính là Triển Chiêu - cánh tay phải đắc lực của Bao Thanh Thiên. Với trang phục đỏ rực cùng các hoạt tiết nhấn nhá, có thể nói Dương Dương quả thật có thể "kế thừa" Hà Gia Kính, trở thành Triển hậu vệ tiếp theo nếu như phim Bao Thanh Thiên được remake.

Dương Dương quả thật có thể 'kế thừa' Hà Gia Kính, trở thành Triển hậu vệ tiếp theo nếu như phim Bao Thanh Thiên được remake - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian vừa qua, có tin đồn rằng Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba đã chính thức sống chung sau thời gian yêu nhau. Người hâm mộ còn tin mắt soi ra được những điểm tương đồng trong các bức ảnh, video mà cả hai đăng tải từ rèm cửa, màu tường, đến cá phụ kiện như kinh hay nón,...

Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa lên tiếng sau tin đồn cả hai đã chính thức sống chung sau thời gian yêu nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tuy vẫn chưa rõ thực hư về thông tin này nhưng có vẻ fan của cả hai cũng rất tích cực "đẩy thuyền". Nếu như đây là sự thật thì làng giải trí Hoa ngữ sẽ có thêm một cặp đôi vừa đẹp vừa nổi tiếng, vô cùng xứng đôi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-duong-chi-cosplay-cho-vui-ai-ngo-coi-mang-ran-ran-trien-chieu-nay-dep-nhat-man-anh-441743.html