‘Đào mộ’ loạt ảnh thơ ấu của mỹ nam Hoa ngữ: Dương Dương gây choáng với nhan sắc thuở nhỏ, Thái Từ Khôn cực đáng yêu

Sao quốc tế 13/03/2020 15:54

Mới đây, loạt ảnh thuở nhỏ của dàn mỹ nam Hoa ngữ bất ngờ được một blogger chia sẻ trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Đều là những mỹ nam Hoa ngữ nổi tiếng của Cbiz, Dương Dương, Vương Tuấn Khải, Lộc Hàm, Thái Từ Khôn… luôn khiến người hâm mộ choáng ngợp trước nhan sắc đẹp như tượng tạc.

Mới đây, một blogger giải trí bất ngờ chia sẻ lại những hình ảnh thời thơ ấu của loạt mỹ nam này lên Weibo. Ngay lập tức, chủ đề này đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo netizen xứ Trung.

Nhân vật đầu tiên được nhắc đến là mỹ nam Dương Dương. Dù diễn xuất còn gây nhiều tranh cãi nhưng nhan sắc của nam diễn viên là điều mà ai cũng phải công nhận.

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Hình ảnh ngày xưa – bây giờ của Dương Dương khiến nhiều người choáng váng bởi nhan sắc cực phẩm của nam diễn viên được duy trì từ nhỏ đến lớn. Có thể dễ dàng nhận thấy Dương Dương lúc bé và hiện tại không hề có sự thay đổi mà chỉ ngày càng trưởng thành, nam tính hơn. Giá trị nhan sắc của Dương Dương thực sự xứng đáng là một trong tứ đại lưu lượng của Cbiz – Ảnh: Internet

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Cư dân mạng không khỏi thích thú khi nhìn thấy hình ảnh này của thành viên TFBoys Vương Nguyên. So với gương mặt nhỏ nhắn, góc cạnh như hiện tại thì lúc nhỏ, anh chàng có vẻ ngoài vô cùng dễ thương và bụ bẫm – Ảnh: Internet

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Đã nhắc đến TFBoys thì không thể không kể đến Vương Tuấn Khải – ‘cây hút fan’ của nhóm. Nhìn vào bức ảnh thuở bé của nam ca sĩ, người hâm mộ không ngừng xuýt xoa trước vẻ đáng yêu của anh chàng. Sau khi trưởng thành, gương mặt của Vương Tuấn Khải đã gầy đi rất nhiều, ngũ quan cũng trở nên sắc nét hơn – Ảnh: Internet

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‘Mỹ nam không tuổi’ Lộc Hàm chưa từng khiến khán giả thất vọng với những đường nét thanh tú khi còn nhỏ - Ảnh: Internet

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Cuối cùng chính là đỉnh cấp lưu lượng hiện nay của làng giải trí Hoa ngữ - Thái Từ Khôn. Trái ngược với hình tượng mỹ nam băng giá như hiện tại, anh chàng lúc nhỏ trông khá ngây ngô và đáng yêu. Những đường nét trên gương mặt cũng đã thay đổi đáng kể - Ảnh: Internet

Loạt ảnh thuở nhỏ của dàn mỹ nam này đã khiến nhiều người không ngừng trầm trồ vì giá trị nhan sắc của họ theo thời gian chỉ có tăng chứ không giảm.

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Từ khóa:   Dương Dương Thái Từ Khôn Vương Nguyên

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