‘Đào mộ’ loạt ảnh thơ ấu của mỹ nam Hoa ngữ: Dương Dương gây choáng với nhan sắc thuở nhỏ, Thái Từ Khôn cực đáng yêu

Đều là những mỹ nam Hoa ngữ nổi tiếng của Cbiz, Dương Dương, Vương Tuấn Khải, Lộc Hàm, Thái Từ Khôn… luôn khiến người hâm mộ choáng ngợp trước nhan sắc đẹp như tượng tạc.

Mới đây, một blogger giải trí bất ngờ chia sẻ lại những hình ảnh thời thơ ấu của loạt mỹ nam này lên Weibo. Ngay lập tức, chủ đề này đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo netizen xứ Trung.