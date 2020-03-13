‘Đào mộ’ loạt ảnh thơ ấu của mỹ nam Hoa ngữ: Dương Dương gây choáng với nhan sắc thuở nhỏ, Thái Từ Khôn cực đáng yêu

Đều là những mỹ nam Hoa ngữ nổi tiếng của Cbiz, Dương Dương, Vương Tuấn Khải, Lộc Hàm, Thái Từ Khôn… luôn khiến người hâm mộ choáng ngợp trước nhan sắc đẹp như tượng tạc.
Mới đây, một blogger giải trí bất ngờ chia sẻ lại những hình ảnh thời thơ ấu của loạt mỹ nam này lên Weibo. Ngay lập tức, chủ đề này đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo netizen xứ Trung.
Nhân vật đầu tiên được nhắc đến là mỹ nam Dương Dương. Dù diễn xuất còn gây nhiều tranh cãi nhưng nhan sắc của nam diễn viên là điều mà ai cũng phải công nhận.
Loạt ảnh thuở nhỏ của dàn mỹ nam này đã khiến nhiều người không ngừng trầm trồ vì giá trị nhan sắc của họ theo thời gian chỉ có tăng chứ không giảm.
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dao-mo-loat-anh-tho-au-cua-my-nam-hoa-ngu-duong-duong-gay-choang-voi-nhan-sac-thuo-nho-thai-tu-khon-cuc-dang-yeu-353612.html