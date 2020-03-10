Giữa làn sóng bị tẩy chay, bộ phim Tiêu Chiến đóng cặp cùng Dương Tử bất ngờ đẩy lịch phát sóng sớm

Theo một nguồn tin, dự án truyền hình “Dư sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn” với sự tham gia của nam diễn viên Tiêu Chiến và Dương Tử sẽ lên sóng sớm hơn dự kiến.

Giữa làn sóng tẩy chay của netizen xứ Trung, không chỉ nam diễn viên Tiêu Chiến chịu thiệt hại nặng nề về mặt hình ảnh mà các dự án và thương hiệu có liên quan đến mỹ nam này cũng bị liên lụy. Hàng loạt bộ phim bị đánh giá 1 sao và tụt điểm trên Douban. Trong khi đó, các nhãn hàng phải tìm người đại diện thay thế, thậm chí tháo gỡ hình ảnh của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị tẩy chay vì hành động nông nổi của người hâm mộ - Ảnh: Internet

Hiện tại, người hâm mộ nữ diễn viên Dương Tử đang vô cùng lo lắng cho tương lai của bộ phim “Dư sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn”. Dự án truyền hình này được rất nhiều người kỳ vọng nhờ sự góp mặt của 2 diễn viên chính nổi đình nổi đám hiện nay là Tiêu Chiến và Dương Tử. Tuy nhiên, khoảng thời gian này, scandal của Tiêu Chiến đã khiến những bộ phim có sự tham gia của anh bị khán giả tẩy chay.

Liệu 'Dư sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn' có cứu nổi Tiêu Chiến? - Ảnh: Internet

Trước tình hình căng thẳng này, có tin đồn nhà sản xuất “Dư sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn” đã đẩy lịch ra mắt sớm hơn so với dự kiến. Theo đó, bộ phim sẽ lên sóng vào tháng 8/2020 và kéo dài 30 tập, phát sóng trên đài Hồ Nam. Được biết, theo kế hoạch ban đầu, “Dư sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn” sẽ ra mắt vào tháng 11 năm nay.

Phim được đẩy lịch phát sóng sớm - Ảnh: Internet

Nhiều ý kiến cho rằng động thái này của ekip “Dư sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn” là để tránh “đêm dài lắm mộng”. Hiện tại, dù bộ phim chưa chính thức ra mắt khán giả nhưng trên trang Douban đã xuất hiện hàng loạt đánh giá 1 sao. Tình trạng này càng kéo dài, bộ phim sẽ trở thành “bom xịt” của năm.

Fan Tiêu Chiến tức giận vì Vương Nhất Bác không lên tiếng bênh vực ‘huynh đệ’, mắng anh chàng là giả tạo Trên mạng xã hội, người hâm mộ nam diễn viên Tiêu Chiến liên tục chỉ trích Vương Nhất Bác là kiểu người giả tạo khi thờ ơ trước scandal của đồng nghiệp.

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