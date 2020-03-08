Những bộ phim Hoa Ngữ được mong chờ nhất 2020: Vương Nhất Bác cùng Trần Hiểu đóng ‘huynh đệ’, Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến thành đôi?

Sao quốc tế 08/03/2020 17:45

Hiện tại, người hâm mộ châu Á đang vô cùng mong chờ những bộ phim Hoa ngữ sắp được khởi quay trong năm nay.

Nhiều bộ phim truyền hình Hoa ngữ với sự tham gia của các ngôi sao nổi tiếng Cbiz sẽ được khởi quay trong năm 2020.

Băng vũ hỏa

“Băng vũ hỏa” là bộ phim song nam chủ với nội dung kể về những chiến sĩ cảnh sát truy bắt tội phạm buôn bán ma túy. Theo đó, mỹ nam Trần Hiểu và Vương Nhất Bác sẽ cùng đảm nhận vai nam chính, nữ chính thuộc về diễn viên Triệu Chiêu Nghi.

phim truyen hinh hoa ngu 1
Vương Nhất Bác và Trần Hiểu sẽ cùng tham gia dự án 'Băng vũ hỏa' - Ảnh: Internet

Quân trang thân yêu

Bộ phim truyền hình “Quân trang thân yêu” sẽ kể về câu chuyện xoay quanh tình yêu của hai nhân vật chính là bộ đội đặc chủng – Lương Mục Trạch và bác sĩ quân nhân – Hạ Sơ. Nhà sản xuất đã chính thức giao vai nam chính cho Hoàng Cảnh Du, trong khi đó nữ chính sẽ do Lý Thấm đảm nhận.

phim truyen hinh hoa ngu 2
Bộ phim được cho là remake của 'Hậu duệ mặt trời' bản Hàn - Ảnh: Internet

Kính song thành

Đây là dự án truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thương Nguyệt. Nội dung của phim kể về cuộc hành trình chạy trốn của nữ chính khỏi sự hỗn loạn của thế giới và cùng với nam chính viết nên câu chuyện tình yêu động lòng người.

Phim chưa chính thức công bố dàn diễn viên chính. Trước đó có tin đồn Tiêu ChiếnĐịch Lệ Nhiệt Ba sẽ đảm nhận vai chính. Thậm chí, blogger còn đưa tin “Mỹ nhân Tân Cương” đã đánh đổi cả 1 bộ phim để được đóng cặp cùng mỹ nam “Trần tình lệnh”.  

phim truyen hinh hoa ngu 3

phim truyen hinh hoa ngu 4
Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhược Ba liệu có thành duyên? - Ảnh: Internet

Trường ca hành

Bộ phim cổ trang Trung Quốc “Trường Ca hành” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Hạ Đạt. Câu chuyện kể về quá trình trưởng thành của công chúa Vĩnh Ninh – Lý Trường Ca. Được biết, Địch Lệ Nhiệt Ba, Khuất Sở Tiêu và Triệu Lộ Tư sẽ tham gia dự án này.

phim truyen hinh hoa ngu 5
Trong năm nay, 'Mỹ nhân Tân Cương' Nhiệt Ba có khá nhiều dự án - Ảnh: Internet

Trên đây là 4 tác phẩm truyền hình đang được khán giả xứ Trung vô cùng mong đợi.

Sóng gió chưa qua, Tiêu Chiến lại bị bóc mẽ đạo ý tưởng

Sóng gió chưa qua, Tiêu Chiến lại bị bóc mẽ đạo ý tưởng

Tai tiếng lại tiếp tục bủa vây Tiêu Chiến khi anh bị antifan tố đạo ý tưởng của người khác.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Địch Lệ Nhiệt Ba

TIN LIÊN QUAN

Sóng gió chưa qua, Tiêu Chiến lại bị bóc mẽ đạo ý tưởng

Sóng gió chưa qua, Tiêu Chiến lại bị bóc mẽ đạo ý tưởng

Sau 4 năm chung sống, Hoắc Kiến Hoa lần đầu tiết lộ nguyên nhân phải đợi suốt 10 năm mới dám ngỏ lời yêu Lâm Tâm Như

Sau 4 năm chung sống, Hoắc Kiến Hoa lần đầu tiết lộ nguyên nhân phải đợi suốt 10 năm mới dám ngỏ lời yêu Lâm Tâm Như

Trước khi đến với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby từng được hai người đàn ông họ Huỳnh khác nâng đỡ

Trước khi đến với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby từng được hai người đàn ông họ Huỳnh khác nâng đỡ

Fan Tiêu Chiến lại khiến netizen xứ Trung ‘ngứa mắt’ khi bất ngờ gọi tên Dương Mịch để ủng hộ thần tượng

Fan Tiêu Chiến lại khiến netizen xứ Trung ‘ngứa mắt’ khi bất ngờ gọi tên Dương Mịch để ủng hộ thần tượng

Giữa ‘tâm bão’ bị tẩy chay, cư dân mạng quốc tế đồng loạt đăng bài tưởng niệm Tiêu Chiến, chuyện gì đang xảy ra?

Giữa ‘tâm bão’ bị tẩy chay, cư dân mạng quốc tế đồng loạt đăng bài tưởng niệm Tiêu Chiến, chuyện gì đang xảy ra?

Tình đầu hiếm ai biết của Triệu Lệ Dĩnh, từng ghen tuông với Trần Hiểu đến mức chia tay

Tình đầu hiếm ai biết của Triệu Lệ Dĩnh, từng ghen tuông với Trần Hiểu đến mức chia tay

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 6 giờ 3 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 6 giờ 18 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 48 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 7 giờ 49 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 58 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 58 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý