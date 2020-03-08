Những bộ phim Hoa Ngữ được mong chờ nhất 2020: Vương Nhất Bác cùng Trần Hiểu đóng ‘huynh đệ’, Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến thành đôi?

Nhiều bộ phim truyền hình Hoa ngữ với sự tham gia của các ngôi sao nổi tiếng Cbiz sẽ được khởi quay trong năm 2020.

“Băng vũ hỏa” là bộ phim song nam chủ với nội dung kể về những chiến sĩ cảnh sát truy bắt tội phạm buôn bán ma túy. Theo đó, mỹ nam Trần Hiểu và Vương Nhất Bác sẽ cùng đảm nhận vai nam chính, nữ chính thuộc về diễn viên Triệu Chiêu Nghi.

Bộ phim truyền hình “Quân trang thân yêu” sẽ kể về câu chuyện xoay quanh tình yêu của hai nhân vật chính là bộ đội đặc chủng – Lương Mục Trạch và bác sĩ quân nhân – Hạ Sơ. Nhà sản xuất đã chính thức giao vai nam chính cho Hoàng Cảnh Du, trong khi đó nữ chính sẽ do Lý Thấm đảm nhận.

Bộ phim được cho là remake của 'Hậu duệ mặt trời' bản Hàn - Ảnh: Internet

Kính song thành

Đây là dự án truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thương Nguyệt. Nội dung của phim kể về cuộc hành trình chạy trốn của nữ chính khỏi sự hỗn loạn của thế giới và cùng với nam chính viết nên câu chuyện tình yêu động lòng người.

Phim chưa chính thức công bố dàn diễn viên chính. Trước đó có tin đồn Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ đảm nhận vai chính. Thậm chí, blogger còn đưa tin “Mỹ nhân Tân Cương” đã đánh đổi cả 1 bộ phim để được đóng cặp cùng mỹ nam “Trần tình lệnh”.

Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhược Ba liệu có thành duyên? - Ảnh: Internet

Trường ca hành

Bộ phim cổ trang Trung Quốc “Trường Ca hành” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Hạ Đạt. Câu chuyện kể về quá trình trưởng thành của công chúa Vĩnh Ninh – Lý Trường Ca. Được biết, Địch Lệ Nhiệt Ba, Khuất Sở Tiêu và Triệu Lộ Tư sẽ tham gia dự án này.

Trong năm nay, 'Mỹ nhân Tân Cương' Nhiệt Ba có khá nhiều dự án - Ảnh: Internet

Trên đây là 4 tác phẩm truyền hình đang được khán giả xứ Trung vô cùng mong đợi.